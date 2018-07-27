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即市新聞

27/07/2018 17:12

《窩輪匯智－劉嘉輝》撈底忌純睇高槓桿

　　《窩輪匯智》今年大市由３３４８４點高位回落，過去數周多度下試２８０００點水平皆見
支持，今年以來調整幅度最多５７３９點，跌幅為一成七。隨指數調整幅度已較大，不少投資者
正心大心細，既想撈底買入，又怕市況未跌夠。到底如何為撈底增加勝算？
　
　　投資者若以正股作撈底準備，要先衡量本身持貨能力（ｈｏｌｄｉｎｇ　ｐｏｗｅｒ）有多
高。因為一旦股價進一步向下，又不欲立即作止蝕的話，就要有作長期坐倉的準備。以騰訊
（００７００）股價約３７２元為例，一手正股動輒便要三萬多元。不過，現時市況可謂裡外受
敵，不明朗因素甚多，若投資者想保持資金彈性，不妨先以小注以槓桿產品部署，即使看錯市最
大損失僅為投放的少量資金，手頭理應仍有現金為下一浪準備。
　
　　那麼，產品又該如何選擇？是否槓桿愈高就愈好？
　
　　投資者若單純從高槓桿的條件選產品，往往會留意一些超短期價外認購證，或是非常貼收回
價牛證選擇。牛證收回機制大家相當熟識，不贅。反而以價外極短身窩輪入場的話，單純睇槓桿
就往往會忽略其到期前行使的機會有多高。
　
　　隨極短身窩輪到期，時間值所餘已不多，因此能否在那麼短時時間內由價外變價內，才是決
定是否買入的因素，而非槓桿水平。因為無論槓桿有多高，只要在到期時未能有內在值，最終輪
價都會變為零。因此，除非投資者有信心短身證到期前能變為價內，而價內值還要高於所餘無幾
之時間值，或是乾脆抱著「ｄｏｕｂｌｅ　ｏｒ　ｎｏｔｈｉｎｇ」的心態博有意外驚喜，否則
還是以年期中線一點及貼價的產品應市較佳。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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