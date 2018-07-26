《施凌觀點－施宏毅》成為１％富人的五個重點！

《施凌觀點》今天跟大家分享「成為１％富人的五個重點」，希望大家善加利用，調整自己

的資產，配合時間及耐性，將來變得富足。



＊第一點︰心態＊



根據Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ ２０１８的數據，２０５０年全

球有接近４０％的資產會掌握在１％的富人手中，中產掌握的資產會由２８％下跌至將近２５％

，向下流難以逆轉。貧者愈貧，富者愈富，這是一個殘酷的事實，我們能做的只有「主動出擊」

，等運到、等政府政策或望天打救，基本上死路一條。主動出擊就是準備自己的「心態」。何謂

「心態」？就是學會分辨資產以及開支，將金錢持之以恆地投放到資產之上。窮人及富人最大的

差異就是心態，心態影響了選擇，選擇就決定了將來成為富人還是窮人。舉個例子，大家知道

２００８年樓市處於低位，身邊亦一定有朋友當時買了樓，並持有到今天。我們要問幾個問題：

為何他們當時敢買？為何他們當時有錢去買？在升了那麼多之後為何仍然持有？



＊第二點︰選擇會增長的資產＊



有錢人選擇的資產類別一定是以增長為先，盡量不要買折舊的產品（例如汽車）。記住持有

投資性的資產不單只要保本，還要有增長。基本要跑贏通脹，如果想要一個穩定上岸的生活，假

若通脹是３％，設定給自己的目標是９％。可以透過收取股收息，買賣房地產等，都是能夠保本

同時有某程度增長的資產。



＊第三點︰選擇被動收入的資產＊



最重要是投放你的時間，盡全力去尋找被動收入。當被動收入滾大成為雪球的時侯再將時間

投放在另一個雪球，如此類推最後便有多個雪球替你賺錢。做生意去建立你自己的技能，令自己

加大機會去做管理層，多做管理工作和Ｌｅｖｅｒａｇｅ（槓桿作用）工作，包括自己去推動其

他人幫忙指定的技能。變成你不只拿工資，還是一堆利潤獎勵。當你找到方法如在最少時間賺到

最多的被動收入，你便擁有更多時間就去找另一個被動收入，在任何情況包括打工或者創業，最

重要是尋找一些不會令你「手停口停」的資產。



＊第四點︰多個收入來源＊



有錢人的其中一個共通點，就是擁有多個「雪球」同時賺錢，建議選擇一些自己熟悉的行業

例如業餘時間去做兼職，Ｆｒｅｅｌａｎｃｅ、寫書雜誌摘文、錄Ｖｌｏｇ開頻道、開ＩＧ等。

現在看似收入微不足道，但等將來雪球滾大後就可以坐享其成。例如收租如果不夠錢上樓收租，

可以買ＲＥＩＴ信託基金及定期。很多國家及政府亦會幫助當地市民會發生高息基金給市民，例

如加拿大政府推行的基金有１０厘息，把它放在退休基金裏面收息。



＊第五點︰創立壟斷事業＊



目前最富有的０﹒０１％人，擁有全世界１１﹒２％的資產，他們暴富主要是創立了是有一

定壟斷的地位的事業，包括索羅斯、Ｇｏｏｇｌｅ創立者Ｓｅｒｇｅｙ Ｂｒｉｎ（謝爾蓋．布

林）、還有Ｍａｒｋ Ｚｕｃｋｅｒｂｅｒｇ（朱克柏格）、Ｗａｒｒｅｎ Ｂｕｆｆｅｔｔ（

巴菲特）等等。他們很多都是在行業裡抱有使命去創業，股份上市或被人收購，以致突然暴發上

位。雖然風險極高，但回報也同樣高。成為最高位幾乎是萬中無一，但這點的確是超級有錢人擁

有那麼多收入的原因，所以大家可以去試試訂立這個目標。

總結來說，金錢不能放在會慢慢地虧損的東西上，要放在增長長期高通脹的資產上。同時多

留意要多留意不同的收入來源，以及訂立創業目標，這些都是令你致富的機會。

《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

