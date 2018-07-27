《選股情報》仍持昨日（２６日）議。
昨文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。
１﹒成交可會逾千億？
２﹒守２８７至２８８？
３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
27/07/2018 09:06
《選股情報－石鏡泉》２８７至２８８
《選股情報》仍持昨日（２６日）議。
昨文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。
１﹒成交可會逾千億？
２﹒守２８７至２８８？
３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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