《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，亞洲物流地產開發商ＥＳＲ計劃２０１９年在香
港上市，籌資約１５億美元（約１１７﹒７億）。
京東集團於５月向ＥＳＲ投資３﹒０６億美元（約２３﹒８７億元），６月時獲中信里昂證
券旗下ＣＳＯＢＯＲ基金上市前融資。（ｍｌ）
27/07/2018 09:05
【新股上市】傳亞洲物流地產商ＥＳＲ明年港上市，籌近１１８億
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，亞洲物流地產開發商ＥＳＲ計劃２０１９年在香
港上市，籌資約１５億美元（約１１７﹒７億）。
京東集團於５月向ＥＳＲ投資３﹒０６億美元（約２３﹒８７億元），６月時獲中信里昂證
券旗下ＣＳＯＢＯＲ基金上市前融資。（ｍｌ）
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