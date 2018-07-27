《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，中國鐵塔（００７８８）首兩日孖展額逾
７﹒７４億元，相當於公開發售集資３４﹒０６億元計，僅得近２３％認購。
中國鐵塔預計定價日為下月１日，料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，
每手股份２０００股，連同手續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦
人。（ｍｌ）
27/07/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】鐵塔（０７８８）次日孖展冷淡，傳僅近２３％認購
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，中國鐵塔（００７８８）首兩日孖展額逾
７﹒７４億元，相當於公開發售集資３４﹒０６億元計，僅得近２３％認購。
中國鐵塔預計定價日為下月１日，料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，
每手股份２０００股，連同手續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦
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