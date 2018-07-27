騰訊再穿３７０關，港股跌幅擴至逾２００點報２８５７５

《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）再穿３７０關，以及在岸人幣急跌逾

４００點子穿６﹒８２，較離岸更弱，拖累港股跌幅擴至２０５點或跌０﹒７１％，最新報２８

５７５，主板成交１３４﹒８０億元。港股今早低開４６點報２８７３４。

騰訊控股（００７００）一度再穿３７０關，低見３６９﹒８元，跌近年內３６９﹒２元最

低位，現價仍跌１﹒２８％，報３７０元，成交約４０６萬股，涉資１５﹒１２億元。

吉利汽車（００１７５）遭大摩削目標至２０元，急跌４﹒１％，報１８﹒２６元，暫為最

差藍籌股。

國企指數報１０９３４，跌０﹒７９％或跌８７點。上證綜合指數報２８６６﹒５３，跌

１５﹒６９點或跌０﹒５４％，成交３６８﹒６３億元人民幣。

即月期指新報２８５９９，跌１４４點，高水２３點。即月國指期貨報１０９４９，跌６１

點，高水１５點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １８﹒２６元 跌４﹒１０％

舜宇光學（０２３８２） １３５﹒２０元 跌１﹒６０％

騰訊控股（００７００） ３７０﹒００元 跌１﹒２８％

建設銀行（００９３９） ７﹒０６元 跌１﹒２６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７６元 跌１﹒０３％

中國平安（０２３１８） ７３﹒３０元 跌０﹒９５％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 跌０﹒４４％

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