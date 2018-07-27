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27/07/2018 10:02

騰訊再穿３７０關，港股跌幅擴至逾２００點報２８５７５

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）再穿３７０關，以及在岸人幣急跌逾
４００點子穿６﹒８２，較離岸更弱，拖累港股跌幅擴至２０５點或跌０﹒７１％，最新報２８
５７５，主板成交１３４﹒８０億元。港股今早低開４６點報２８７３４。
　　騰訊控股（００７００）一度再穿３７０關，低見３６９﹒８元，跌近年內３６９﹒２元最
低位，現價仍跌１﹒２８％，報３７０元，成交約４０６萬股，涉資１５﹒１２億元。
　　吉利汽車（００１７５）遭大摩削目標至２０元，急跌４﹒１％，報１８﹒２６元，暫為最
差藍籌股。
　　國企指數報１０９３４，跌０﹒７９％或跌８７點。上證綜合指數報２８６６﹒５３，跌
１５﹒６９點或跌０﹒５４％，成交３６８﹒６３億元人民幣。
　　即月期指新報２８５９９，跌１４４點，高水２３點。即月國指期貨報１０９４９，跌６１
點，高水１５點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１８﹒２６元　　　跌４﹒１０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１３５﹒２０元　　　跌１﹒６０％
　　騰訊控股（００７００）　　　３７０﹒００元　　　跌１﹒２８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０６元　　　跌１﹒２６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒７６元　　　跌１﹒０３％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７３﹒３０元　　　跌０﹒９５％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６８﹒００元　　　跌０﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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