  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/07/2018 13:10

【脫歐之後】歐盟拒絕英國脫歐計劃關鍵部分，達成協議希望驟減

　　《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟拒絕英國首相文翠珊提出的英國脫歐計劃關鍵部分，使她
重新回到起點，並為最遲１０月份達成協議的希望驟減，英鎊應聲下跌。
　　首席歐盟談判代表Ｍｉｃｈｅｌ　Ｂａｒｎｉｅｒ直言不諱地公開批評文翠珊的計劃，指絕
不會接受她關於新海關安排的提議，坦克歐盟不會將其海關政策和規則，增值稅和消費稅徵收，
委托給不受歐盟治理結構約束的非成員國。
　　於本月１２日，文翠珊提出一個新計劃，作為脫歐後與歐盟保持貿易自由流動計劃的一部分
，英國將對進入該國的商品代表歐盟徵收關稅。（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
專訪26/07/2018
鄔潤輝：投身藍海孵化區塊鏈項目，認同市場炒作投資並存
FOCUS26/07/2018
【FOCUS】侵侵師承鬼谷子？對華全力一擊或將至
生財有道26/07/2018
【年金狂熱】Plan退休趁後生 曹星如30歲出擊！
板塊分析26/07/2018
改革加快 市場日大 醫藥股望逆流再上
生財有道26/07/2018
即食麵暢銷 康師傅料績優食住上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN