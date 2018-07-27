《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟拒絕英國首相文翠珊提出的英國脫歐計劃關鍵部分，使她
重新回到起點，並為最遲１０月份達成協議的希望驟減，英鎊應聲下跌。
首席歐盟談判代表Ｍｉｃｈｅｌ Ｂａｒｎｉｅｒ直言不諱地公開批評文翠珊的計劃，指絕
不會接受她關於新海關安排的提議，坦克歐盟不會將其海關政策和規則，增值稅和消費稅徵收，
委托給不受歐盟治理結構約束的非成員國。
於本月１２日，文翠珊提出一個新計劃，作為脫歐後與歐盟保持貿易自由流動計劃的一部分
，英國將對進入該國的商品代表歐盟徵收關稅。（ｍｌ）
27/07/2018 13:10
【脫歐之後】歐盟拒絕英國脫歐計劃關鍵部分，達成協議希望驟減
《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟拒絕英國首相文翠珊提出的英國脫歐計劃關鍵部分，使她
重新回到起點，並為最遲１０月份達成協議的希望驟減，英鎊應聲下跌。
首席歐盟談判代表Ｍｉｃｈｅｌ Ｂａｒｎｉｅｒ直言不諱地公開批評文翠珊的計劃，指絕
不會接受她關於新海關安排的提議，坦克歐盟不會將其海關政策和規則，增值稅和消費稅徵收，
委托給不受歐盟治理結構約束的非成員國。
於本月１２日，文翠珊提出一個新計劃，作為脫歐後與歐盟保持貿易自由流動計劃的一部分
，英國將對進入該國的商品代表歐盟徵收關稅。（ｍｌ）
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