《專家之言－張穎群》科網業績優預期，秀麗前景闖高峰

《專家之言》美國總統特朗普再度警告，將向進口美國的５０００億美元中國貨品加徵關稅

，再次燃起貿易戰。同時在社交平台上強烈批評中國和歐盟操控匯率及推低利率。致美元走勢強

勁，日日上升。並借此減退美國的競爭能力而產生不公平。並表示，華府努力維持經濟向好，但

聯儲局則加快加息步伐，再使用收緊貨幣政策，拖慢經濟。言論拖累美匯指數由高位９５﹒６５

跌穿９５點水平，再落９４﹒５１，跌幅高達６﹒８％。科網企業Ａｌｐｈａｂｅｔ公布第二季

度業績，每股盈利４﹒５４美元，但若撇除遭歐盟懲罰的３５億歐元，每股盈利１１﹒７５美元

，遠好過預期。刺激股價上升，創５２周高位１２６６美元。同時帶動納指齊創５２周高位。美

國股市近日窄幅橫行，似升不升，想跌不跌。公布的經濟數據仍然偏好，但外圍遍地戰亂。總統

特朗普日日有新論語，也無從估計。標普內的企業公布業績皆優於預期，因此要繼續觀望。本周

有多隻大型科網企業公布業績，可從中尋找方向。但相信納指內的科技股，仍會是跑贏環球股市

的重點。留意業績公布後，再部署新動向。



＊寬鬆政策好開始，穩定經濟續向好＊



人民銀行大幅操作一年期ＭＬＦ，金額高達５０２０億元人民幣，由於僅有１７００億元逆

回購到期，對沖後，在市場淨投放３３２０億元人民幣。釋放後資金以應對貿易戰衍生的問題、

經濟下行風險準備和？鬆稍緊的資金面。中央政府大額放水，同時將宏觀政策由緊轉鬆，以減低

去槓桿力度。重點增加基建項目，再加快推進減稅。多項政策齊利好多個行業。既可擋貿易戰、

又可穩經濟，再助高就業。投資者高度支持。同時，在召開的常務會議中，總理言明要積極的財

政政策，再按實際情況，作出預調、微調和定向調控。在不穩定的環境中，盡量保持經濟在適當

合理位置。加快減稅減費，及為地方政府的１﹒３５億元債券加速發行及處理。踏入８月，有超

過８２０萬名畢業生離開校園，外出尋找工作，創紀錄新高。國務院聯同１７個部委，合力為民

生？就業。因貿易戰影響，訂單減少，外資撤離等問題，已有部分工人失業。因此，國務院已訂

下１０個穩就業的重要工作。推出多項？鬆政策，刺激上證曾經升上２９００關口以上收市，再

成交增加。次日，動力已經靜下來。滬深股市再次回復在窄幅上落，成交亦比上減少。寄望多方

政策推進再落實，為經濟注下一支強心針，再推動股匯繼續向好。



＊低位反彈極似真，小心留意要謹慎＊



港交所旗下聯交所在放寬容許，上市企業可以同股不同權的方向上，取得明顯的進步。如能

再將問題放寬或擴大，實要與持份者深入研究及詳細瞭解，再取得更進一步共識始再作定奪。因

此，將取消原定的諮詢。小米上市的成功，已經可以作為參考用。如能再進一步優化，定更理想

。恆指連升四日，累升超過９０８點。而北水亦第三日淨流入，累計８９億元。主要是受惠於內

地中央政府放寬政策，也有多家大行看好港股前景。惟投資者仍要繼續留意北水流入是否持續？

人民幣再貶否？中美貿易能否再展開談判等。近日氣氛已稍見好轉，亦有好消息出台支持，更有

資金流入追捧。唯各方都非常謹慎，皆因股市跌至極低位，而刺激資金追入，再加上內地股市及

匯市亦未見企穩。但相信僅是反彈吧。加上成交金額也是偏少，未見有強大動力推上。因此要極

度小心。也可以把握這個反彈的機會，試試小注投資，短線炒作。《華盛資本證券有限公司 張

穎群》

