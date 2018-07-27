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即市新聞

27/07/2018 08:55

【中興事件】中興通訊（００７６３）重申美國禁令已獲解除

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）再作重申，根
據ＢＩＳ與公司及中興康訊達成的《替代的和解協議》，在今月１３日命令已將公司及中興康訊
從《禁止出口人員清單》移除。
　　中興又指出，協調委員會報告將提交美國國會兩院審議，如獲通過，將呈交美國總統待其簽
署或否決。（ｔｔ）

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