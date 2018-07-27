《盤後部署》大市成交創逾一年低，港股乏上升動力料受制兩萬九

《經濟通通訊社２７日專訊》美國與歐洲就貿易方面暫時互釋善意，外國投資者轉而將焦點
放在美企業績上，美股昨晚（２６日）個別發展，道指彈１１２點，納指跌８０點。港股則由於
人民幣持續疲弱，加上美國眾議院再通過法案針對中國電訊設備行業，今早低開後跌幅擴大，最
多跌２０８點低見２８５７２點。不過，Ａ股走勢回穩，令恆指跌幅收窄，尾市更成功反彈，全
日最終升２３點或０﹒０８％，報２８８０４點。全日主板成交６５４﹒８４億元跌１９﹒５％
，為２０１７年５月底以來最少成交的一日。
滬指微跌８點或０﹒３％，報２８７３點。國企指數報１１０４７點，升２６點或
０﹒２４％。
＊憂美集中對付中國，政策取態難掌握＊
早前美歐雙方於貿易問題上達成共悉後，外界揣測美國與歐盟站於同一陣線，往後聯手對付
中國，將對中國不利。另一方面，中美就貿易戰糾紛確實遲遲未能平息，其中美國眾議院日前通
過一份７１６０億美元的國防授權法案，以３５９票贊成，５４票反對。法案主要禁止美國政府
使用中國主要電信設備企業的技術。
不過眾議院全力開火之際，參議院卻為貿易戰降溫。日前美國參議院通過一份降低關稅法案
，該法案將降低數百中國商品的貿易壁壘。法案在沒有爭論下一致通過，將會降低或取消烤面包
機、化學品及其他大約１６６０種美國以外地區生產商品的關稅，而該類商品中有一半幾乎在中
國生產。目前華府對該法案沒有表明立場，反映華府對中國將採何種明確政策，尚須一段時間觀
察。因此，投資者的擔憂尚未能夠清除之下，港股兩萬九仍屬大阻力位置。
＊人民幣匯率繼續疲弱，中港兩市乏力＊
人民幣匯率近期繼續走弱，今早在岸人民幣（ＣＮＹ）開市時已跌穿６﹒８關口，離岸人民
幣（ＣＮＨ）今日亦繼續下跌，全因歐洲央行維持退出寬鬆貨幣政策的時間表不變，歐元急跌推
高美元向上，而人民幣則因此再度走弱。此局面如繼續下去，中港兩市只能繼續處於橫行波動的
局面。加上近日港股成交不足，今日港股主板成交更加只有近６５５億元，是２０１７年５月
２９日以來最低成交的一天，故未見有充足動力大舉突破兩萬九高位，預計港股將續受制於兩萬
九，對下則以２８０００點作支持。（ｆｆ）