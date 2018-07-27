《盤後部署》大市成交創逾一年低，港股乏上升動力料受制兩萬九

《經濟通通訊社２７日專訊》美國與歐洲就貿易方面暫時互釋善意，外國投資者轉而將焦點

放在美企業績上，美股昨晚（２６日）個別發展，道指彈１１２點，納指跌８０點。港股則由於

人民幣持續疲弱，加上美國眾議院再通過法案針對中國電訊設備行業，今早低開後跌幅擴大，最

多跌２０８點低見２８５７２點。不過，Ａ股走勢回穩，令恆指跌幅收窄，尾市更成功反彈，全

日最終升２３點或０﹒０８％，報２８８０４點。全日主板成交６５４﹒８４億元跌１９﹒５％

，為２０１７年５月底以來最少成交的一日。

滬指微跌８點或０﹒３％，報２８７３點。國企指數報１１０４７點，升２６點或

０﹒２４％。



＊憂美集中對付中國，政策取態難掌握＊



早前美歐雙方於貿易問題上達成共悉後，外界揣測美國與歐盟站於同一陣線，往後聯手對付

中國，將對中國不利。另一方面，中美就貿易戰糾紛確實遲遲未能平息，其中美國眾議院日前通

過一份７１６０億美元的國防授權法案，以３５９票贊成，５４票反對。法案主要禁止美國政府

使用中國主要電信設備企業的技術。

不過眾議院全力開火之際，參議院卻為貿易戰降溫。日前美國參議院通過一份降低關稅法案

，該法案將降低數百中國商品的貿易壁壘。法案在沒有爭論下一致通過，將會降低或取消烤面包

機、化學品及其他大約１６６０種美國以外地區生產商品的關稅，而該類商品中有一半幾乎在中

國生產。目前華府對該法案沒有表明立場，反映華府對中國將採何種明確政策，尚須一段時間觀

察。因此，投資者的擔憂尚未能夠清除之下，港股兩萬九仍屬大阻力位置。



＊人民幣匯率繼續疲弱，中港兩市乏力＊



人民幣匯率近期繼續走弱，今早在岸人民幣（ＣＮＹ）開市時已跌穿６﹒８關口，離岸人民

幣（ＣＮＨ）今日亦繼續下跌，全因歐洲央行維持退出寬鬆貨幣政策的時間表不變，歐元急跌推

高美元向上，而人民幣則因此再度走弱。此局面如繼續下去，中港兩市只能繼續處於橫行波動的

局面。加上近日港股成交不足，今日港股主板成交更加只有近６５５億元，是２０１７年５月

２９日以來最低成交的一天，故未見有充足動力大舉突破兩萬九高位，預計港股將續受制於兩萬

九，對下則以２８０００點作支持。（ｆｆ）

