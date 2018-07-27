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27/07/2018 18:18

《台股攻略－馮偉明》大型電子股領漲，台股升６５點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升６５﹒１７點，收１１０７５﹒７８點，成交金額為新
台幣１２４３﹒２１億元。
　　台股大型權值股台積電及大立光帶動大市上升，蘋概股美律及瑞儀強勢攻頂，ＩＣ設計聯發
科、創意、祥碩、日月光投控、台達電及和碩等力挺下，半導體旺宏及光罩升幅超過５％，面板
廠友達、發光二極體等光電族群，以及台達電等零組件族群，今日亦表現不俗。另外，相關供應
鏈的立隆、凱美、智寶及九豪等，股價跳空開高，國巨及華新科反覆靠穩，電子股佔大盤成交量
比重超過七成。傳統產業股以橡膠類股表現最強，類股指數升１﹒３５％，玻璃及造紙類股亦同
步走高；紡織及水泥類股表現則相對疲弱，其中水泥類股指數大跌１﹒２７％。
　　由於本周開始陸續公布第二季財務報告，接下來半個月內不少個股應該會有更多的亮點，加
上外資逐步回補台股，及第三季蘋果拉貨潮，將對電子股旺季效應帶來正面影響。台股短期將維
持盤堅走勢，並持續輪流炒作同類股份。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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