《談國論企－黎偉成》金磚國家要堅持合作共贏開放經濟

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１８年７月２５日在南非約翰內斯堡出席金磚國家

工商論壇，指出要堅持合作共贏、創新引領、包容普惠、多邊主義，建設開放經濟，為構建新型

國際關係、構建人類命運共同體發揮建設性作用。



＊堅持多邊主義完善全球治理狠批單邊主義＊



習近平在工商論壇以《順應時代潮流實現共同發表》為題，發表的重要講話，強調未來１０

年「將是世界經濟潮流以新舊動能轉化的關鍵１０年」、「國際格局和力量對比加速演變的１０

年「和「全球治理體系深刻重塑的１０年」，所提出多個重要的建議，予人以強烈的感覺是把特

朗普明目張膽、胡作非為地全方位地幾乎完完全全破壞國際和美國窮數以１０年之力建設好的政

治、社會、經濟秩序，撥亂反正：

惹人注目的是（甲）習近平建議中第（一）條之「堅持合作共贏，建設開放經濟」中，開宗

明義地提到的「金磚國家要堅定建設開放型世界經濟，旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義」，所

要反對的正正是特朗普以「美國優先」為幌子，霸道、強權地推行的「單邊主義」和「保護主義

」的對許許多多國家種種輸美商品，加徵關稅，損人之餘，更不利己（此己乃指美國人民），由

是劣策劣行要旗幟鮮明地反對，並且要撥亂反正的「堅定建設開放型世界經濟。此語肯定對特朗

普之歪行，狠狠作出批評。

要建設開放型世界經濟，主要的做法有：（１）「促進貿易和投資自由化便利化，共同引導

經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展」，所指的「開放、包容、普惠、

共贏」，要達成良性和正面之效，就遠遠超越所要旗幟反對的單邊主義、保護主義等歪風可能造

成損害。

同樣重要的是（２）「要幫助新興市場國家和發展中國家特別是非洲國家有效參與國際產業

分工，共享經濟全球化紅利」。

再配以第（四）條「堅持多邊主義，完善全球治理」，重點在於所要堅持的是「多邊主義」

，就正正是與特朗普之「單邊主義」唱對台，而此一對台戲，並非亂唱、亂放，而是有十分高度

針對性的要求（Ｉ）「金磚國家要敦促各方切實遵守共同制定的國際規則，堅持大小國家一律平

等」，所指的國際規則，特別是共同制定的，如世界貿易組織所定的種種規條，以及與全球減排

有關的巴黎協議、多國共同簽定的伊朗核協議等，都要切實遵守，並不是說退出就單邊退出，甚

至要強逼他國也要作如是舉，作出如斯強盜的行徑，當然誰都清楚知道何人是也。

由是習近平（ＩＩ）要「倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定支持多邊貿易體制

，繼續推進全球經濟治理改革，提高新興市場國家和發展中國家代表性和發言權」，所涉及的境

界更廣闊、合理和受歡迎、支持。



＊積極推動國際發展合作加強對非洲合作和發展＊



習近平所論及的第（二）條，是「堅持創新引領，把握發展機遇」，所寄望的是：金磚國家

要加大創新投入，實現新舊動能轉換，全力推進結構性改革，深化國際創新交流合作，讓科技進

步惠及更多國家和人民。

和第（三）條的「堅持包容普惠，造福各國人民」：金磚國家要立足自身國情，將２０３０

年可持續發展議程同本國發展戰略深入對接，堅持以人民為中心，統籌經濟社會、環境發展，不

斷增強人民群眾獲得感、幸福感。此點最重要是「要立足自身國情」，所堅持的包容普惠，也就

能夠達致造福各國人民的目標。

身於（乙）非洲，習近平當然力言包括中國在內的金磚國家與非洲國家的關係：（Ｉ）要積

極推動國際發展合作，加強對非合作，支持非洲發展，努力把金磚國家同非洲合作打造成南南合

作的樣板。（ＩＩ）中國是非洲國家天然的好朋友、好兄弟、好夥伴，中非合作是南南合作的典

範。今年９月，中方將合非洲國家共同舉辦中非合作論壇北京峰會，規劃在更高質量、更高水平

上實現中非合作共贏、共同發展。

至於（丙）中國，習近平亦重點介紹：今年是中國改革開放４０年。４０年來，中國走過了

不平凡的歷程，成功開闢了中國特色社會主義道路。中國人民在實現自身發展的同時，為人類和

平與發展的崇高事業作出了重要貢獻。我們將積極開展南南合作，努力為新興市場國家和發展中

國家共同發展創造更大機遇。我們將繼續敞開大門搞建設，繼續創造成具吸引力的投資環境，加

強知識產權保護，主動擴大進口，繼續大力推進「一帶一路」建設，為各國經濟社會發展、落實

２０３０年可持續發展議程開闢新空間。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

