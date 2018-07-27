《午市前瞻》港股或下試２７６７５，中美貿易戰續成為不明朗因素

《經濟通通訊社２７日專訊》美股三指個別發展，迪士尼及旅行者財產表現造好，推動道指

收彈１１２點，報２５５２７點，惟Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績疲弱股價急跌近兩成，拖累納指急跌

８０點，收報７８５２點。港股方面，人民幣持續疲弱，加上美國眾議院再通過法案針對中國電

訊設備行業，消息令恆指低開後跌幅擴大逾２００點，惟Ａ股走勢回穩，令恆指跌幅收窄，半日

跌１１點或０﹒０４％，報２８７６９點。半日主板成交３６５﹒１５億元。

滬指微跌１點或０﹒０６％，報２８８０點。國企指數報１１０１９，跌０﹒０２％或跌１

點。



＊資金轉追食品股避險，匯證唱好本地地產股受追捧＊



港股前朗未明，資金紛紛流入食品股避險，中國旺旺（００１５１）今日除淨後股價依然造

好，半日收漲４﹒８２％，報６﹒７２元，為升幅最大恆指成分股。其他食品股亦有追捧，萬洲

國際（００２８８）抽升３﹒４１％，報６﹒３７元；統一（００２２０）微彈０﹒８６％，報

９﹒３６元；康師傅（００３２２）急升１﹒６％，報１７﹒７８元。

重磅股方面，ｆｂ股價急跌影響騰訊（００７００）投資情緒，其股價低見３６９﹒８元，

午收跌０﹒６９％，報３７２﹒２元；匯控（００００５）升０﹒２７％，報７４﹒９５元；

中移動（００９４１）漲０﹒１４％報６９﹒８元。

大行匯證表示，目前本港地產股估值接近歷史低位，認為是入市機會。本港地產股今早落獲

炒起，新世界（０００１７）急升２﹒１７％，報１１﹒２８元；新地（０００１６）漲

２﹒０７％，報１２３﹒４元；恆基地產（０００１２）漲１﹒２８％，報４３﹒５元；恆隆地

產（００１０１）微漲０﹒６１％，報１６﹒３８元；九倉置業（０１９９７）升０﹒８％，報

５７﹒０５元



＊人幣反彈內房股造好，吉利遭唱淡成半日最差藍籌＊



今早人民幣持續走弱，與人民幣相關的內房股今早亦開跌，隨後人民幣逐漸收復失地，在岸

人民幣亦修復６﹒８２及６﹒８１關口，內房股亦進行大反擊，碧桂園（０２００７）跌幅度收

窄至０﹒３％，報１３﹒２４元，盤中低見１２﹒９４元；中國恆大（０３３３３）飆高

１﹒１５％，報２１﹒９元；中海外（００６８８）微漲０﹒４％，報２５﹒０５元；融創中國

（０１９１８）彈１﹒１８％，報２５﹒６５元。

車股方面，吉利（００１７５）遭大摩削目標價，半日挫３﹒２６％，報１８﹒４２元，並

成為最差藍籌。資金轉追其他車股，比亞迪（０１２１１）漲１﹒４６％，報４５﹒１５元；廣

汽（０２２３８）升１﹒７％，報７﹒１６元；長汽（０２３３３）彈１﹒９９％，報５﹒６４

元。



＊彭偉新：騰訊回落與ｆｂ無關，待３６４元才入貨＊



港股昨日觸及２９０００點關後再次回落，今日跌勢未止，京華山一研究部主管彭偉新對《

經濟通通訊社》表示，投資者對港股缺乏信心，主要由於人民幣走勢疲弱，擔心內地經濟前景；

此外，美國在外貿上目前正拉攏歐盟聯手對抗中國，成為大市的不明朗因素，投資者持觀望態度

。

港股今日一度跌逾２００點，但受Ａ股回穩下而跌幅收窄，他以港股２０１６年２月低位

１８２７８點至今年１月高見３３４８４點之升幅推算，以黃金比率３８﹒２％計及回吐的幅度

，預料恆指短期內下試２７６７５點支持位，上線阻力為２９１８２點。

對於Ｆａｃｅｂｏｏｋ急跌對本港科技股的影響，他認為ｆｂ急瀉與騰訊毫無關係，因為兩

者業務之間並無關聯。對於大行質疑騰訊旗下遊戲ＰＵＢＧ的盈利化表現，他解釋騰訊並不是一

間單一業務公司，目前騰訊盈利方式包含對初創企業投資，待企業做大或上市後再套現獲利，而

且不少大行仍看好騰訊目標價在５００元之上，因此他認為騰訊音樂上市會成為騰訊短期內的股

價催化劑。

對於何時才適合追貨，他認為目前３７０元絕對不是騰訊支持位，或要股價待回落去年年尾

低位３６４元才適合入貨，但他預料升幅絕不超過１０％。（ｕｌ）

