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即市新聞

27/07/2018 17:32

《美元走勢－羅明立》歐元仍然弱勢，歐央幣策不虞突破轉鷹

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒２０　　　１１０﹒９２　　　１１１﹒１９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６５８　　　１﹒１６２６　　　１﹒１６２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２３　　　１﹒３０８９　　　１﹒３０９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７０　　　０﹒９９３１　　　０﹒９９６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８８　　　７﹒８４５９　　　７﹒８４８３

　　《美元走勢》美國公布截至７月２１日當周初請失業金人數，數據為２１﹒７萬，略高於預
期的２１﹒５萬；持續申領失業救濟人數為１７４﹒５萬，亦多於預期的１７３萬。美國６月耐
用品訂單按月上升１％，低於投資者預期的３％增長。雖然昨日（２６日）公布的數據差於預期
，不過歐洲央行行長議息後的言論缺乏新意，投資者認為其政策立場仍然溫和寬鬆，加上預期美
國第二季ＧＤＰ年率增長達４％，刺激美匯指數上升。
　　美國與歐盟達成協議，有利美國長遠利益，緩和投資者對貿易衝突的負面情緒。歐洲央行維
持利率不變，並計劃２０１９年夏季前不會加息，歐元創下一個月以來最大跌幅。另外，歐盟拒
絕英國「脫歐」白皮書中關稅相關的提案，令投資者憂慮英國出現「硬脫歐」的風險，不利雙方
的經濟前景。德國８月Ｇｆｋ消費者信心指數為１０﹒６，略低於預期的１０﹒７，分析師預計
雖然歐元區經濟增長保持穩健，但通脹水平仍未達標，貨幣政策不會突然轉「鷹」。
　　昨日博美元進一步回調失敗，歐元兌美元跌近１﹒１６，下一支持位於１﹒１５８０。歐元
區貨幣政策仍未到拐彎點，只要特朗普未有進一步口頭干預匯價，相信歐元暫時仍然弱勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６６０　　　１﹒１５３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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