《美元走勢－羅明立》歐元仍然弱勢，歐央幣策不虞突破轉鷹

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒２０ １１０﹒９２ １１１﹒１９

歐元╱美元 １﹒１６５８ １﹒１６２６ １﹒１６２７

英鎊╱美元 １﹒３１２３ １﹒３０８９ １﹒３０９０

美元╱瑞郎 ０﹒９９７０ ０﹒９９３１ ０﹒９９６８

美元╱港元 ７﹒８４８８ ７﹒８４５９ ７﹒８４８３



《美元走勢》美國公布截至７月２１日當周初請失業金人數，數據為２１﹒７萬，略高於預

期的２１﹒５萬；持續申領失業救濟人數為１７４﹒５萬，亦多於預期的１７３萬。美國６月耐

用品訂單按月上升１％，低於投資者預期的３％增長。雖然昨日（２６日）公布的數據差於預期

，不過歐洲央行行長議息後的言論缺乏新意，投資者認為其政策立場仍然溫和寬鬆，加上預期美

國第二季ＧＤＰ年率增長達４％，刺激美匯指數上升。

美國與歐盟達成協議，有利美國長遠利益，緩和投資者對貿易衝突的負面情緒。歐洲央行維

持利率不變，並計劃２０１９年夏季前不會加息，歐元創下一個月以來最大跌幅。另外，歐盟拒

絕英國「脫歐」白皮書中關稅相關的提案，令投資者憂慮英國出現「硬脫歐」的風險，不利雙方

的經濟前景。德國８月Ｇｆｋ消費者信心指數為１０﹒６，略低於預期的１０﹒７，分析師預計

雖然歐元區經濟增長保持穩健，但通脹水平仍未達標，貨幣政策不會突然轉「鷹」。

昨日博美元進一步回調失敗，歐元兌美元跌近１﹒１６，下一支持位於１﹒１５８０。歐元

區貨幣政策仍未到拐彎點，只要特朗普未有進一步口頭干預匯價，相信歐元暫時仍然弱勢。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６６０ １﹒１５３０ １﹒１７００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

