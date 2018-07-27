《本港樓市》恒地（０００１２）４﹒１８億元，強拍石硤尾舊樓

恆地（０００１２）多年前就石硤尾巴域街２１至２７號舊樓申強拍，昨（２６日）獲法庭

頒下強制拍賣令，底價４﹒１８億元，料統一後與比鄰地合併發展，重建樓面６萬多平方呎商住

大廈。

恆地２０１４年就巴域街２１至２７號兩幢舊樓申強拍，現時物業樓齡屆６６年，共有２０

個單位，發展商增購物業業權至近９８％，餘下１﹒５份業權尚未收購，涉及兩組小業主。

《香港經濟日報》

