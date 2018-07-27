【本港經濟】外匯基金上半年投資收入２７３億元，按年跌８０％

《經濟通通訊社２７日專訊》金管局公布，外匯基金在２０１８年上半年錄得２７３億元的

投資收入，較去年同期的１３６２億元大跌近８０％。



＊香港及其他股票虧損達６１億元＊



今年上半年的投資收入包括債券投資收益１９５億元，按年增加１８﹒２％；但香港股票投

資虧損３４億元，去年同期則賺２７８億元；其他股票投資亦虧損２７億元，去年同期盈利

４０１億元；非港元資產外匯估值上調５０億港元，去年同期上調３４３億元；及其他投資收益

８９億元，去年同期收益１７５億元。



＊上半年環球金融巿場波動＊



２０１８年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率

為４﹒６％，上半年相關費用分別為２２２億元及６９億元。在扣除所有支出及應計費用後，外

匯基金累計盈餘減少３６２億元。

今年６月底外匯基金的總資產為４１００７億元，較２０１７年底增加８５４億元。

金管局指出，環球金融市場在今年上半年相當波動。年初市場憂慮美聯儲加息步伐會隨著美

國通脹升溫而加快，導致美國國庫券收益率飆升，環球股市在１月底創新高後大幅調整，道瓊斯

工業平均指數更在一日內下跌１ １７５點，創下史上最大單日點數跌幅。其後市場氣氛主要受

美國與包括中國在內的主要貿易夥伴之間的摩擦和糾紛影響，環球股市走勢反覆，美元在第二季

轉強，部分新興市場資產價格亦出現較大幅度下挫。（ｃｌ）

