《小傳日記》好友尾市贏馬鼻，無奈成交少到痺！

《小傳日記》ｆｂ噚晚上演高台插水，因為缸友唔滿意成績表唔對辦，齊齊掟貨走人，收市

急插１９巴仙報１７６﹒２６美金，衰到無面目見人，拖累埋納指唔見１巴仙。好彩貿易戰果邊

有好消息，花旗國同歐盟達成協議，道指再跳高１１２點收２５５２７，抵銷吓科技佬愁雲慘霧

嘅氣氛！

既然外圍表現不一，香江魚缸今朝（２７日）低開４６點試一試水溫，不過中資金融佬始終

都無力，魚缸曾經跌過最多２０８點至２８５７２。之後走勢反覆，好彩ＡＩＡ（０１２９９）

尾市彈返上嚟，收升半個巴仙報６８﹒６５銀；中石油（００８５７）同中石化（００３８６）

都跳高逾１巴仙，各收５﹒８９銀及７﹒５１銀，最後好友成功贏個馬鼻，收升２３點報

２８８０４；國指就跑贏行前２６點報１１０４７。不過，主板成交少到嚇死人，只得近６５５

億銀，係自舊年５月２９號以來最低，當日只得６０８億左右！

仲有一點要留意，人仔貶值停不了，人仔即期收盤暴跌４２１點子，報６﹒８２４６，再創

去年６月２６號以來最低。缸友要坐穩喇。



＊ＱＱ未回氣短期難高飛，小米出新機急升ＨａｐｐｙＤａｙ＊



ｆｂ業績差股價急插，但係亞馬遜就派咗份省鏡季績，外圍科技佬走勢唔一致，香江缸友無

明確方向跟之下，股王ＱＱ（００７００）又再一次被拋棄，繼星期一（２３日）血肉長城被攻

陷後，今朝再一次失守３７０銀大關，最低見３６９﹒８銀，跌近３６９﹒２銀年內新低。好彩

之後淡友無進一步強攻，ＱＱ收市跌幅收窄至半個巴仙報３７３銀。

小米（０１８１０）就成為追捧對象，因為老闆雷軍宣布，小米８透明探索版將喺下星期一

（３０日）晚上７點半開售。缸友憧憬新機熱賣，入定貨等升，齊齊推高小米去到１９﹒０４銀

收市，踢高逾４巴仙，勁。至於藍戰手機孖寶舜宇（０２３８２），同瑞聲（０２０１８）就穩

穩陣陣，齊齊行前近１巴仙，各收１３８﹒６銀及１０１銀。



＊吉利跌到攰車仔前路灰，旺旺幾好景地產個個勁＊



要數今日最差藍戰，就唔可以唔提車仔吉利（００１７５）啦，今日持續插水，收工報

１８﹒４２銀，跌咗逾３巴仙。點解表現咁差？咪就係「摩笛」追魂囉。大摩對吉利都無咩信心

，狠削「他屐」，由３０蚊去到２０蚊，評級就由「增持」落到「持平」。連瑞銀都講，中資汽

車佬估值已返到去２０１５至２０１６年嘅低位，車仔前路真係好灰啊！

另外，呢排個市無咩方向，當個市一回時，缸友就轉曬追食品佬避一避風頭，旺旺

（００１５１）就梗係開心喇。再加上大行麥格理睇好，維持「跑贏大市」評級，佢當然爭氣咁

跳高逾５巴仙，袋６﹒７４銀走人，榮登最威水藍戰。

另一方面本地地產佬都幾掂，尤其係新地（０００１６）同新世界（０００１７），交銀分

別畀「買入」同埋「中性」評級，目標價為１４５銀同１２﹒５銀。兩位就巴巴閉閉跑出，分別

升近２巴仙及逾１巴仙，收１２２﹒９銀及１１﹒２銀。



＊出完成績表股價無得飊，英特爾造好晶片佬跳高＊



電能實業（００００６）噚日收市後出成績表，中期盈利賺４１億按年升２巴仙，派中期息

７７仙，但今日就被摩通降目標至５７﹒４蚊，評級由「增持」降至「中性」。電能喊都無用，

滑近２巴仙，報５６﹒２銀。主要股東長建（０１０３８）一齊出咗成績表，中期純利升５巴仙

都無阻摩通將佢「他屐」降到６６﹒７０銀，今日跣低咗１巴仙收５９﹒１銀。

英特爾（Ｉｎｔｅｌ）第二季純利表現強勁，盈利５０﹒１億美金，按年增長７８巴仙，帶

動香江呢邊上市嘅魚毛，華虹（０１３４７）同中芯（００９８１）一齊跳跳舞，分別跳高近５

巴仙同逾１巴仙，報２９銀同９﹒８３銀，ＨＡＰＰＹ！



＊西部大開發基建三寶發，川藏鐵路起水泥都歡喜＊



國務院總理李克強去考察西藏山南市川藏鐵路，見到果邊發展得咁唔平衡，就話要加快西部

嘅基建去縮小東中西部發展差距。他仲強調川藏鐵路係祖國「十三五」規劃嘅重點，會擺

２７００億人仔落去。咁睇法，「基建三寶」緊係大把生意啦，中國鐵建（０１１８６）今日升

起逾２巴仙，報９﹒２２銀。中鐵（００３９０）都唔錯，跳高逾３巴仙報６﹒７銀；中交建

（０１８００）就升逾３巴仙，報８﹒５５銀。搞基建又點可以無咗水泥呢！海螺水泥（００９

１４）就衝出嚟升逾２巴仙收報４９﹒１銀，中國建材（０３３２３）都一齊跳起逾４巴仙，袋

８﹒５５收工啦。周末愉快，請請！



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