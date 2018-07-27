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即市新聞

27/07/2018 11:27

《真知灼見－溫灼培》剖析歐洲央行議息會

　　《真知灼見》雖然面對歐元區６月份年通脹率重上２％歐央行的通脹目標水平（核心年通脹
率為１﹒２％），但歐央行行長德拉吉昨晚（２６日）於議息會上顯示出並不急於加息。他維持
對上一次議息會的看法，即是到今年底將停止加推量寬金額，但就預期要到２０１９年夏季才望
會開始加息周期。對於經濟前景，德拉吉繼續看好，並指出與美國的貿易紛爭發展雖然難於估計
，但相信不會推倒區內經濟，也不會影響該行的貨幣政策大方向。現市場估計歐央行最快加息日
子也要到２０１９年１０月。

＊市場估計歐央行最快加息要到明年１０月＊

　　對於德拉吉的講話，相信令不少歐元追隨者感失望。面對歐元區通脹已有加快上升跡象，加
上特朗普公開表示對強美元感不滿，原先我們以為特朗普政府會透過貿易手段，給予歐洲壓力，
要求歐央行改變其寬鬆貨幣政策聲明並將歐元匯價推升，從而紓緩美元上升壓力，作為貿易談判
的一個交換條件。相信不單只我們有這想法，不少市場投資者也有，否則過去數天歐元不會如此
顯著上升。但現在這幻想破滅，也解釋了歐元昨晚隨即跌的主因。今早（２７日）亞洲市場所見
，歐元已大舉跌返１﹒１６４３美元水平，遠離了１﹒１７美元位置。

＊歐元料繼續１﹒１５至１﹒１８美元上落＊

　　往後我們可以想像，如聯儲局９月份繼續加息，而歐央行繼續維持其寬鬆的貨幣政策，根本
沒有理據看強歐元。但既然特朗普已公開表示對強美元不滿，就且看聯儲局日後在貨幣政策上將
會否有所轉變。由於歐美貿易紛爭暫見紓緩，現階段從技術上料歐元或繼續於１﹒１５至
１﹒１８美元間走上落。事實上，歐元已於此範圍走動了好幾個星期。在這大環境下，預料一眾
外幣也只會在橫行波動，料澳元繼續於７３至７５美仙上落，而紐元則於６８美仙徘徊。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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