《股市一周》人行放水中央採積極財政政策，港股全周反彈５７９點

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣本周繼續弱勢，但人行於本周初進行５０２０億元人民

幣中期借貸便利（ＭＬＦ），國務院總理李克強亦指出，要實行更積極的財政政策，一度帶動中

港股市氣氛轉好，但貿易戰陰霾仍未退卻，人民幣未能進一步反彈，港股於二萬九明顯遇阻，連

升四日後連跌兩日，但全周仍累升５７９點。

美國總統特朗普於上周末宣布，已準備好把向中國進口貨品徵收關稅的規模增至５０００億

美元，但消息並未拖累港股本周一（２３日）表現，李克強於該日主持國務院常務會議表示，在

財政政策上要採取更積極措施，不少券商預料中央會擴大基建投資，刺激基建及內銀股反彈，人

行亦再次放水，港股收升３１點。

大市欠缺催化劑下，本周二（２４日）資金繼續追捧基建及內銀股，從而帶動大市氣氛轉好

，重磅股亦普遍升逾１％，港股全日漲４０６點，收復十天線（２８４４９點）及廿天線

（２８４７１點）；滬指該日亦急升４６點或１﹒６１％，報２９０５點。



＊恆指二萬九關得而復失，惟守穩十天廿天線＊



本周三（２５日）港股繼續強勢，科技股、地產股及濠賭股升幅明顯，騰訊（００７００）

亦抽高逾１％，港股該日收升２５８點兼四連升，累漲９１０點或３﹒２５％。

昨日（２６日）歐美達成協議，兩地貿易爭端暫得以消除，刺激美股繼續造好，港股早段一

度跟隨外圍高開１６２點，重上二萬九關，但人民幣再次波動，港股最終倒跌１３９點，四連升

斷纜。Ｆａｃｅｂｏｏｋ隔晚急瀉１９％，亞馬遜亦跌３％，騰訊等科技股亦見沽壓，加上人民

幣疲弱，美國眾議院再通過法案針對中國電訊設備行業，港股早段一度挫２０８點，低見

２８５７２點，惟午後部分地產股反彈，騰訊跌幅見收窄，而部分重磅股錄得微弱升勢，港股最

終走高２３點，報２８８０４點。

總結全星期，港股累升５７９點或２﹒０５％，盤中在２８０９１點至２９０８３點之間波

動。國指全周漲３６４點或３﹒４２％，收１１０４７點。

港股本周日均主板成交８４９﹒９億元，比上周日均數增加５﹒６３％。



＊個別基建股飆逾一成半，水泥煤炭股亦受追捧＊



人民幣弱勢無阻內房股反彈，該板塊亦同時受惠寬鬆的財政政策及貨幣政策，潤地

（０１１０９）本周升９％，報２９﹒０５元，為升幅第二大藍籌。中海外（００６８８）本周

揚７﹒３％，報２５﹒１元。碧桂園（０２００７）本周累漲３﹒６３％，報１３﹒１２元。

受到內地谷基建刺激，基建鐵路股本周初一度出現急彈，中交建（０１８００）全周累升

１９﹒５８％，報８﹒５５元，為升幅最大國指成分股。中鐵（００３９０）則緊隨其後，累漲

１６﹒７３％，報６﹒７元。中車（０１７６６）全周走高９﹒５５％，報６﹒５４元。

資源股本周亦因市場預期中央會加大基建投資而全線炒起，神華（０１０８８）全周累升

９﹒１％，收報１８﹒２４元，為本周升幅最大藍籌。兗煤（０１１７１）累漲１０﹒１２％，

報１０﹒１２元。中煤（０１８９８）本周走高５﹒７７％，報３﹒３元。

水泥股方面，海螺水泥（００９１４）全周升１２﹒２３％，報４９﹒１元。潤泥

（０１３１３）急漲１８﹒２５％，報９﹒２元。中建材（０３３２３）走高１３﹒８５％，報

８﹒５５元。



＊石藥受假疫苗拖累，吉利遭大摩唱淡跑輸同業＊



受累長生生物（深：００２６８０）疫苗造假，惟只個別醫藥股本周表現受壓，石藥

（０１０９３）本周挫４﹒２６％，報２１﹒３５元，為跌幅最大藍籌。國藥（０１０９９）窄

幅升０﹒４６％，報３３﹒０５元。藥明生物（０２２６９）抽高８﹒９９％，報８５﹒４５元

。

吉利（００１７５）最新遭大摩唱淡，該行指由於市場競爭加劇，令中高檔汽車受壓，影響

吉利銷售及盈利能力，新能源汽車可能減少補貼，亦影響吉利盈利，評級由「增持」降至「中性

」，目標價由３０元降至２０元。吉利全周跌３﹒９６％，報１８﹒４２元，為跌幅第二大藍籌

。長汽（０２３３３）則上升３﹒８６％，報５﹒６５元。東風（００４８９）漲３﹒８２％，

報７﹒８８元。

中燃（００３８４）遭富瑞予目標價２６﹒５元，評級跑輸大市，日內挫４﹒９％，報

３２﹒９５元，全周則累跌５﹒５９％，為表現最差國指成分股。潤燃（０１１９３）全周軟

０﹒９６％，報３６﹒３元。新奧（０２６８８）挫８﹒８７％，報８０﹒１５元。

眾安在綫（０６０６０）全周跌４﹒３９％，報３９﹒２５元，為跌幅第二大國指成分股，

盤中更低見３８﹒８５元，創上市新低。（ｔｔ）

