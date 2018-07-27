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即市新聞

27/07/2018 10:00

《環球趨勢－黃耀宗》把握投資氣氛

　　《環球趨勢》中、港股市過去數月表現一直受中、美貿易戰相關消息拖累，中國上證綜合指
數、ＭＳＣＩ中國指數及香港恆生指數於２０１８年至今表現為－１２﹒１４％、－４﹒１６％
和－４﹒２０％，惟美國股市卻一支獨秀，標普５００指數本年至今表現為５﹒０８％；本港投
資者經常抱怨港股「跟跌不跟升」的情況，從香港和美國兩地區的行業板塊表現看來，此說法亦
不難理解。
　　從傳統投資教學上，科技板塊具高研發及增長概念，投資風險因而較高，所以被視為進攻型
板塊，受惠投資氣氛較強的時間；相反，公用板塊則被視為防守型板塊，因其具有現金流及高派
息率的特性，因此投資風險較低，受惠投資氣氛較弱的時間。
　　香港股市方面，ＭＳＣＩ香港公用指數、ＭＳＣＩ香港指數、恆生指數及ＭＳＣＩ香港科技
指數本年至今表現分別為７﹒５３％、－２﹒８４％、－３﹒４８％及－９﹒８７％；從以上的
板塊相對強弱的觀點可見，香港的投資氣氛偏淡。
　　另一邊廂，美國股市方面，標普５００公用指數、標普５００指數及標普５００科技指數本
年至今表現分別為－１﹒０１％、５﹒４９％及１６﹒６２％；從以上的板塊相對強弱的觀點可
見，美國的投資氣氛與本港剛好相反，美國股市情緒則相對偏強。
　　不要少看以上的相對強弱表現，若懂得加以利用ＥＴＦ（交易所買賣基金）的優勢，不論在
市況好或壞，投資者仍可捕捉相關受惠行業；例如︰ＳＰＤＲ標普互聯網ＥＴＦ（美國上市化號
︰ＸＷＥＢ）及Ｒｅａｖｅｓ公用行業ＥＴＦ（美國上市化號︰ＵＴＥＳ）。
　　技術分析方面，恆生指數正在出現一個反彈浪，日線圖於周一突破短期下降軌，惟預料大部
分投資者將以２５０天線為短線的反彈目標水平；周線圖方面，中、長線走勢未變，且個別的指
標已逐漸出現初步見底信號。《晉裕環球投資研究部首席投資策略師　黃耀宗》

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