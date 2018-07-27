臨近期結悶局難破，港股漲２３點收２８８０４，成交近６５５億元



《經濟通通訊社２７日專訊》美國三大指數走勢個別發展，Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績遜預期拖

累納指急跌，道指方面則受迪士尼及旅行者財產帶動而造好。隔晚道指收漲１１２點，報

２５５２７點；納指跌８０點，收報７８５２點。

港股上日觸及２９０００點關口後走勢疲弱，加上下周一（３０日）期指結算在即，人民幣

積弱等因素下，今早跌幅一度擴大逾２００點低見２８５７２，惟Ａ股回穩，港股低位反彈曾倒

升高見２８８１６。午後大部分時間維持悶局收市。港股最終收報２８８０４點，微升２３點或

０﹒０８％。主板成交６５４﹒８４億元縮減１９﹒５２％，並創下自２０１７年５月２９日以

來最少成交的一天。滬指跌８點或０﹒３％，報２８７３點，國指收彈２６點或０﹒２４％，報

１１０４７點。

重磅藍籌走勢牛皮，騰訊（００７００）收跌０﹒４８％，報３７３元，盤中曾低見

３６９﹒８０元；友邦（０１２９９）微升０﹒５１％，報６８﹒６５；中移動（００９４１）

漲０﹒２９％，報６９﹒９元；匯控（００００５）微升０﹒１３％，報７４﹒８５；港交所

（００３８８）倒跌０﹒２５％，報２３６﹒８元。



＊食品地產兩板塊落獲，人幣走弱內房榮辱互見＊



重磅藍籌無力發圍，資金轉追食品股避險，中國旺旺（００１５１）午後升幅擴大，全日收

彈５﹒１３％，報６﹒７４元，為升幅最大恆指成分股；連帶萬洲國際（００２８８）亦受惠，

全日收漲２﹒６％，報６﹒３２元；統一企業（００２２０）升０﹒８６％，報９﹒３６元；康

師傅（００３２２）漲２﹒４％，報１７﹒９２元；蒙牛乳業（０２３１９）經歷昨日急瀉後，

股價輕微反彈０﹒８１％，報２４﹒９５。

大行匯證表示，目前本港地產股估值接近歷史低位，認為是入市機會。本地地產股今日一同

炒高，恆基地產（０００１２）升０﹒３５％，報４３﹒１元；新地（０００１６）漲

１﹒６５％，報１２２﹒９元；新世界（０００１７）炒高１﹒４５％，報１１﹒２元；恆隆地

產（００１０１）彈０﹒９８％，報１６﹒４４元；九倉置業（０１９９７）升０﹒７１％，報

５７元。

人民幣持續走弱，在岸人民幣曾跌穿６﹒８２及６﹒８３兩個關口，雖然最後收復失地，但

有傳其中深圳市限購企業購房，內房股方面榮辱互見，碧桂園（０２００７）跌１﹒２％，報

１３﹒１２元；中國恆大（０３３３３）炒高１﹒３９％，報２１﹒９５元；中海外

１２﹒８４元；融創中國（０１９１８）微跌０﹒３９％，報２５﹒２５元。



＊李克強指加強中西部發展，基建水泥再次起飛＊



國務院總理李克強日前到西藏自治區山南市川藏鐵路考察，並表示中西部基礎設施建設滯後

，要加快補齊這個短板。今早基建相關股份再次炒起，中國鐵建（０１１８６）急彈２﹒２２％

，報９﹒２２元；中國中鐵（００３９０）升３﹒２４％，報６﹒７元；中交建（０１８００）

彈升３﹒０１％，報８﹒５５元。其他建材股亦走高，馬鋼（００３２３）抽高５﹒２９％，報

４﹒１８元；鞍鋼（００３４７）同樣急升５﹒０２％，報８﹒３７元；海螺水泥

（００９１４）升２﹒１９％，報４９﹒１元。

另外，吉利汽車（００１７５）遭大摩削目標價至２０元，全日維持最差藍籌表現收市，收

挫３﹒２６％，報１８﹒４２元。其他車股方面，比亞迪（０１２１１）逆升１﹒３５％，報

４５﹒１元；長汽（０２３３３）飆２﹒１７％，報５﹒６５元；廣汽（０２２３８）升

１﹒８５％，報７﹒１７元。

紐約原油及布蘭特原油分別微跌０﹒２６％及０﹒１９％，報６９﹒４２美元及７４﹒４美

元。但本港「三桶油」表現不一，中海油（００８８３）跟跌０﹒１６％，報１２﹒８２元；中

石油（００８５７）反升１﹒２％，報５﹒８９元；中石化（００３８６）抽高１﹒２１％，報

７﹒５１元。（ｕｌ）

