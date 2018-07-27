【香港政情】曾蔭權身穿囚衣出院，料送往監獄服刑

《經濟通通訊社２７日專訊》被駁回公職人員行為失當定罪上訴的前行政長官曾蔭權，在上

周裁決後表示不適，被送往瑪麗醫院羈留病房。他留醫一星期後，今日早上九時許出院，料送往

監獄服刑。

曾蔭權今早身穿囚衣，戴上口罩，雙手被鎖上手銬並坐在輪椅，由懲教署人員推上囚車。

（ｃｗ）（ｚｚ）

