《經濟通通訊社２７日專訊》被駁回公職人員行為失當定罪上訴的前行政長官曾蔭權，在上
周裁決後表示不適，被送往瑪麗醫院羈留病房。他留醫一星期後，今日早上九時許出院，料送往
監獄服刑。
曾蔭權今早身穿囚衣，戴上口罩，雙手被鎖上手銬並坐在輪椅，由懲教署人員推上囚車。
（ｃｗ）（ｚｚ）
27/07/2018 10:15
【香港政情】曾蔭權身穿囚衣出院，料送往監獄服刑
《經濟通通訊社２７日專訊》被駁回公職人員行為失當定罪上訴的前行政長官曾蔭權，在上
周裁決後表示不適，被送往瑪麗醫院羈留病房。他留醫一星期後，今日早上九時許出院，料送往
監獄服刑。
曾蔭權今早身穿囚衣，戴上口罩，雙手被鎖上手銬並坐在輪椅，由懲教署人員推上囚車。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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