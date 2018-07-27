【煲呔涉貪】曾蔭權決定就公職人員行為失當罪成提出終極上訴

《經濟通通訊社２７日專訊》前行政長官曾蔭權決定就一項公職人員行為失當罪成，向終審

法院提出終極上訴，但暫不申請保釋。

上訴庭上周五（２０日）駁回曾氏的定罪上訴，但由監禁２０個月，減刑至監禁１２個月，

需即時還押，訟費就由約５００萬減至１００萬元。曾氏在裁決後表示不適，被送往瑪麗醫院羈

留病房。他留醫一星期後，今日早上９時許出院送往監獄服刑。（ｃｗ）（ｚｚ）

