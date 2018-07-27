《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：央企金融業務料進入調整期

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



央企金融業務料進入調整期

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隨著防範化解金融風險攻堅戰的推進，有著數萬億規模的央企金融業務可能迎來調整。近期，多

部門打出防範金控風險組合拳，華能等多家央企部署防範金融風險。專家認為，防止資金空轉和

脫實向虛，成為央企開展金融業務的底線，近期一系列監管新政在產融結合之間設立了防火牆，

央企金融業務的收縮重組或成為下一步焦點。未來，央企要圍繞主業規範開展金融業務，已有業

務將向更專業化方向發展，與主營業務應形成有效支撐；與主業發展無關的央企金融業務或通過

多種形式重組，盲目追求全牌照或將受限。



劉鶴主持召開國務院國有企業改革領導小組第一次會議

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國務院國有企業改革領導小組第一次會議７月２６日在北京召開。國務院副總理、國務院國有企

業改革領導小組組長劉鶴主持會議並講話，會議研究部署了近期國有企業改革重點任務。



中國資本市場改革開放腳步堅定

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日前，國際知名金融機構貝萊德成功登記備案第一隻境內私募證券投資基金，為中國合格投資者

提供投資服務。貝萊德亞太區主席杜禮安說，非常榮幸能夠為中國境內合格投資者帶來第一隻權

益類基金產品，這對貝萊德而言是一個重要的里程碑。





《上海證券報》



習近平出席金磚國家領導人第十次會晤並發表重要講話

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金磚國家領導人第十次會晤２６日在南非約翰內斯堡舉行。南非總統拉馬福薩主持。中國國家主

席習近平、巴西總統特梅爾、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪出席。五國領導人圍繞「金磚國家

在非洲：在第四次工業革命中共謀包容增長和共同繁榮」主題，就金磚國家合作及共同關心的重

大國際問題深入交換看法，達成廣泛共識。



部分金融機構ＭＰＡ結構性參數獲下調

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自二季度宏觀審慎評估（ＭＰＡ）開始，部分金融機構的ＭＰＡ結構性參數將被下調。此舉是基

於加大貨幣政策預調微調力度，以支持地方法人金融機構滿足有效信貸需求的考量。記者從接近

監管人士處了解到，此次重要參數的下調將影響到被調金融機構下半年的信貸投放，調整後的信

貸投放額度或將放鬆，目的在於支持普惠金融發展。



財政部將推動進一步減稅支持實體經濟發展

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財政部副部長劉偉在２６日舉行的國務院政策例行吹風會上表示，下一步，財政部將堅持穩中求

進工作總基調，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，聚焦減稅降費，從四方面支持實體經濟發展，

包括加快組建國家融資擔保基金，助力解決小微企業融資困難。





《證券時報》



劉鶴：分層分類積極穩妥推進混合所有制改革

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國務院國有企業改革領導小組第一次會議７月２６日在北京召開。國務院副總理、國務院國有企

業改革領導小組組長劉鶴主持會議並講話。會議要求改革國有資本授權經營體制，分層分類積極

穩妥推進混合所有制改革，加快中央企業布局優化和結構調整，加快形成有效制衡的公司法人治

理結構和靈活高效的市場化經營機制等。



財政部：積極財政政策要更加積極

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財政部副部長劉偉昨日表示，積極的財政政策要「更加積極」是三個內容：一是根據新的形勢判

斷可以微調，再增加一些政策措施的配置；二是已經納入計劃的工作和重大政策的落地環節必須

要加大工作力度；三是各部門的政策要聯動配合，財政政策和貨幣政策要共同推進、協同發力。



商務部：以實際行動反對貿易保護主義

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７月２６日，商務部發言人高峰在例行新聞發布會上就中美經貿摩擦相關問題進行了回應。日前

，美國與歐盟已達成初步貿易共識，聲稱將對實行不公平貿易的國家對戰，並將改革升級現存國

際貿易組織。對此高峰表示，中方將關注雙方聲明能否得到真正落實，關於聲明中提到的對世貿

組織改革的問題，中方對世貿組織改革持支持態度，希望能夠照顧大多數成員的關切，確保世貿

組織基本宗旨不變。（ｋｌ）

