《神州經脈》工業企業利潤增速緩，人幣逾年低，滬指周升１﹒６％

《神州經脈》中美貿易戰氣氛轉趨緊張，美國與歐盟結盟對抗中國，中方亦未改強硬態度。

不過，國務院總理李克強及副總理劉鶴分別要求加快中西部基礎設施建設，以及積極穩妥推進混

改，刺激基建及混改概念股向上，支撐大市一度回升，但受累於人民幣再度弱勢，兩市沽壓仍然

較大，滬綜指連跌三日。

滬綜指低開後反覆向下，最低見過２８６４點，跌穿５天線，其後曾經Ｖ型反彈倒升，但之

後再反覆回落，最終收跌０﹒３％，報２８７３﹒５９點，全周仍累升１﹒６％。人行連續六日

暫停逆回購操作，兩市交投繼續減少，全日成交額３１０７億元人民幣，按日大跌１８％。



＊６月工業企業利潤增２０％增速放緩＊



國家統計局公布，６月規模以上工業企業實現利潤總額６５８２﹒９億元人民幣，同比增長

２０％，增速比５月放緩１﹒１個百分點，放緩合乎預期；累計上半年規模以上工業企業實現利

潤總額３﹒３９萬億元人民幣，同比增長１７﹒２％，增速比今年１至５月加快０﹒７個百分點

。

在所有規模以上工業企業中，國企上半年利潤總額同比增長３１﹒５％，集體企業利潤增長

４﹒６％，股份制企業利潤增長２１％，外商機港澳台商投資企業利潤增長８﹒７％，私營企業

利潤增長１０％。

在４１個工業大類行業中，有２９個於上半年利潤總額同比增加，１個持平，另有１１個行

業減少。

但值得留意的是，統計局早前發布的今年１至５月規模以上工業企業利潤數據修改了同比基

數，導致利潤總額下跌但出現同比增長，統計局此前表示，數據真實可靠實際可比，基數出現差

異的原因是企業調查範圍變化、提出重複計算和非工業生產經營活動剝離。



＊人幣即期收盤暴跌４２１點子逾年低＊



歐洲央行維持退出寬鬆貨幣政策的時間表不變之後，歐元急跌，推高美元向上，而人民幣則

再度走弱，其後跌幅逐步收窄，惟尾市再次轉弱。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨隔晚離岸人民幣及人民幣中間價向下，開市即

跌穿６﹒８關口，開市後一度低見６﹒８２３１，大瀉４０６點子，之後曾經收復６﹒８關口，

跌幅收窄至１６３點子，不過尾市再跌至６﹒８２水平，最終收盤報６﹒８２４６，再創去年６

月２６日以來最低，大跌４２１點子。

離岸人民幣（ＣＮＨ）隔晚已跌穿６﹒８關口，上日（２６日）收報６﹒８２５２，較前一

個交易日大瀉７１２點子，今日早段曾經進一步跌穿６﹒８３，之後重上６﹒８０－６﹒８１水

平，惟目前再度跌至６﹒８３。

值得留意的是，在岸及離岸人民幣今早一度出現倒掛，即離岸人民幣較在岸的強，反映投資

者對人民幣匯率下跌的悲觀預期減弱。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７９４２，較上個交易日貶２８０點子。

交易員表示，過去兩日匯市波動加大，反映市場對未來走勢看法分歧，情緒偏向謹慎，人民

幣短期基本面沒有變化，外圍環境的變化恐令短期匯價走勢震盪，後市需要關注中美貿易戰的進

展及美匯指數動向。



＊人行逆回購六連停全周淨回籠３７００億＊



人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展公開市場操作，連續六

個交易日暫停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠３７００億元

（人民幣．下同），但若果計及星期一（２３日）人行額外進行的史上最大規模５０２０億元中

期借貸便利（ＭＬＦ）操作，全口徑則淨投放１３２０億元，上星期淨投放５４００億元，創半

年新高。



＊瑞銀下調滬深３００目標至３８００點＊



瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表報告指，貿易摩擦將分別拖累２０１８及２０１９年

中國名義ＧＤＰ增速０﹒３及０﹒５個百分點，故將滬深３００及ＭＳＣＩ中國未來１２個月盈

利增速分別下調至５％及９％，而滬深３００指數和ＭＳＣＩ中國指數年底目標亦下調至

３８００點╱８９點，對應滬深３００靜態市盈率１２倍，及對應ＭＳＣＩ中國動態市盈率為

１３倍，均接近過去５年平均值。

報告指，以中美貿易戰不再升級為假設的樂觀場景下，滬深３００指數年底目標位為

４０５０點，但若假定貿易戰全面爆發，滬深３００╱ＭＳＣＩ中國盈利增速將跌至０％附近，

在最悲觀情景下點位目標為３０００╱６４。

報告認為，除了中美貿易摩擦的進展，下半年貨幣及財政政策微調將左右市場表現，瑞銀不

認為中國政府會扭轉去槓桿進程，但決策層可能會在邊際上調整政策力度，以避免國內投資和外

需同時出現明顯的惡化，政府有必要在防範硬著陸風險和避免過度刺激之間找到微妙的平衡。報

告又指，基準預測是人民幣對美元會在當前６﹒８的水平持穩，考慮到人民幣╱美元匯率與中國

股票之間的負相關性，匯率的劇烈波動很可能帶來股市的大幅震盪。

報告續指，外需將走弱，基建投資將回升，同時消費保持相對穩健。考慮到當前基本面以及

預期的政策變化，將Ｈ股資本品由低配調整為超配。另外，在需求穩健增長以及消費持續升級的

背景下，仍看好必選消費品。

金融板塊中超配保險，主要考慮到二季度保費收入有望反彈、中期業績可能超預期，並看好

受益於電力需求強勁增長、煤炭價格下跌的獨立發電商。基於房地產活動進一步放緩以及人民幣

貶值相關利空，仍對房地產及材料板塊保持謹慎。此外，Ａ股方面看好旅遊和環保，Ｈ股版塊則

、教育和能源。（ｂｉ）

