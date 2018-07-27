【國企改革】劉鶴主持國企改革小組首次會議：分層分類推進混改

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院國有企業改革領導小組第一次會議

２６日在北京召開。國務院副總理劉鶴主持會議並講話，會議強調，要加強國企領導班子建設，

調動幹部和廣大職工積極性，強化激勵機制，健全責任制度。要抓好對國企改革全局指導，引導

企業做好發展長期規劃，界定主業，提高核心競爭力。要加強基礎理論研究，對新形勢下國有經

濟功能等進行研究探索。



＊基本完成國企改革頂層設計＊



會議認為，國有企業改革發展取得歷史性成就，基本完成了國有企業改革頂層設計，制定了

一系列改革文件，實施了一批重大改革舉措，持續推進供給側結構性改革，全面加強黨對國有企

業的領導，國有經濟持續健康發展。

會議指出，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，國有企業改革發展的國內外環

境發生了新的變化，面臨新的挑戰，改革任務仍任重道遠。要堅持穩中求進工作總基調，突出重

點、扎實推進。改革國有資本授權經營體制，分層分類積極穩妥推進混合所有制改革，加快中央

企業布局優化和結構調整，加快形成有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制

，推進信息公開打造「陽光央企」，打好防範化解重大風險攻堅戰，加強黨的建設和反腐敗工作

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