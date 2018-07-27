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27/07/2018 08:58

《經濟時評》ＩＭＦ：中國今年經濟增速略降至６﹒６％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預計，中國今年國內生產總值
（ＧＤＰ）按年增速將輕微下降至６﹒６％，明年為６﹒４％。
　　ＩＭＦ最新報告認為，內地經濟增長前景仍然強勁，中國能夠在現有政策議程基礎上，加快
推進再平衡調整，並實施其他改革。
　　不過，由於金融監管收緊措施的滯後效應，以及外部需求減弱，估計全年ＧＤＰ增速略降至
６﹒６％，整體通脹仍保持在２％左右的水平上，預計為２﹒３％，明年逐步上升到２﹒５％，
建議中國應繼續收緊宏觀金融政策，淡化增長目標，又要繼續實施金融監管改革，抑制家庭借款
，並控制預算外地方政府投資，解決中央與地方財政責任失調問題，相信會有助實現更可持續的
經濟增長。
　　報告又認為，雖然內地信貸增長顯著減緩，但增速依然強勁。企業債務與ＧＤＰ的比例趨於
穩定，但非金融部門債務總額的上升速度仍然較ＧＤＰ增速快，估計去年廣義政府部門赤字約相
當於ＧＤＰ的１１％。
　　去年經常帳戶順差與ＧＤＰ的比例下降０﹒４個百分點，至１﹒４％，由於貿易條件惡化，
預計今年將縮小到ＧＤＰ的０﹒９％，強調內地應當更果斷地實施結構性改革，以支持消費，減
少收入不平等及污染，從而加快推進經常帳戶再平衡進展。

＊人民幣匯率靈活性應進一步提高＊

　　人民幣方面，ＩＭＦ認為整體符合基本面，並歡迎中國匯率靈活性有所提高，但認為仍然有
進一步提高的空間，要加快實施有關改革，促進繼續放寬及取消資本流動管理措施，進一步推進
資本帳戶開放。
　　另外，報告又認為，內地應讓市場發揮更具決定性的作用，需要削弱公共部門在一些行業的
主導地位，繼續推進國企改革，向私營部門開放更多市場，並確保公平競爭，又期待內地推出有
關增加社會支出及改革養老金的措施。（ｋｌ）

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