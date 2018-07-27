《神州縱橫－凌昆》中國下半年經濟更差

《神州縱橫》中國公布的上半年統計數據顯示經濟仍在下滑，主要問題是內外需求俱弱。這

種情況在中美開打貿易戰之際出現尤其危險，但看來當局仍未察覺問題的嚴重性，確令人關注。



＊經濟未企穩內外需齊降＊



上半年ＧＤＰ增長６﹒８％，而次季增６﹒７％低於首季的６﹒９％。半年工業增６﹒７％

，比首季６﹒８％稍慢，值得注意者是６月增幅更只有６％。需求方面出入口增４﹒９％及

１１﹒５％，順差逾９０００億元人民幣大跌近２７％，必然較多地拉低ＧＤＰ增長。半年投資

僅增６％屬超低水平，比首季大降１﹒５個百分點，顯示投資增幅仍處下軋路。若投資增幅下滑

工業增幅必跟隨，ＧＤＰ增幅也難免繼續下行。近月還出現了一個新問題：消費也難維持了，半

年零售額只增９﹒４％實增６﹒７％，乃少見低位。５月時問題已浮現，解讀之一是汽車銷售不

振。至此拉動經濟的三頭馬車（消費、投資及外需）均不成了，出現了罕有的「三馬齊?」局面

。近幾年中國增長持續下滑，由約一成降至７％之下，清晰顯示了「軟著陸」軌跡，且跌勢未止

下行壓力仍大，官方所說的「穩中向好」脫離實況：根本是未穩，而何時能築底企穩仍未可知，

總之投資增幅未穩其他難穩。經濟下滑是個老問題，但在中美開打貿戰下這狀況尤為危險。貿戰

衝擊將逐步浮現，若新老問題疊加下半年情況堪虞，不排除經濟會出現硬著陸。以上是總量問題

，還有一些結構問題須予留意。當整體工業增長疲軟時黑色金屬及汽車生產都急升逾一成，將加

大鋼鐵過剩及汽車銷售轉弱的困局。此外半年房地產開發投資增９﹒７％，高於整體投資，而房

價持續上升三年多，顯示樓市泡沫及庫存上升問題仍將繼續甚至惡化。



＊經濟政策有重大偏差＊



許多經濟的問題都來自政策失當或行政管治乏力。首先是多年來把投資妖魔化並批判「鐵公

雞」，更以為可由催谷消費拉經濟，故出台了人為推工資促汽車銷售等措施，結果造成了汽車泡

沫早晚要爆。過去中國也明白投資很大部分會轉成消費基金，故投資不振消費也早晚挺不住。現

時是否到了消費由旺轉弱的轉折點尚待明察，但若是情況不妙，其次是宏調政策低效或偏差。貨

幣政策要去槓桿化是正確路向，但又怕痛故最近推出「定向」降準變相大水漫灌。可惜這救不了

經濟反而提升金融風險。財政政策擴大開支是正確路向，但以減免稅量的撒芝麻方式支出每年萬

億元，浪費財力而收效甚微，更弄致基建投入後勁不繼。人民幣匯率強調穩定不長貶值，今年首

季還升了３％，令經濟雪上加霜。次季卻又掉頭大貶５﹒８％，如此操作徒增波動。總之，政策

不當已成了中國經濟最主要風險源。《資深評論員 凌昆》

