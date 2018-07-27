【聚焦人幣】人幣即期收盤暴跌４２１點子，報６﹒８２４６逾年低

《經濟通通訊社２７日專訊》歐洲央行維持退出寬鬆貨幣政策的時間表不變之後，歐元急跌

，推高美元向上，而人民幣則再度走弱，其後跌幅逐步收窄，惟尾市再次轉弱。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨隔晚離岸人民幣及人民幣中間價向下，開市即

跌穿６﹒８關口，開市後一度低見６﹒８２３１，大瀉４０６點子，之後曾經收復６﹒８關口，

跌幅收窄至１６３點子，不過尾市再跌至６﹒８２水平，最終收盤報６﹒８２４６，再創去年６

月２６日以來最低，大跌４２１點子。

離岸人民幣（ＣＮＨ）隔晚已跌穿６﹒８關口，上日（２６日）收報６﹒８２５２，較前一

個交易日大瀉７１２點子，今日早段曾經進一步跌穿６﹒８３，之後重上６﹒８０－６﹒８１水

平，惟目前再度跌至６﹒８３。

值得留意的是，在岸及離岸人民幣今早一度出現倒掛，即離岸人民幣較在岸的強，反映投資

者對人民幣匯率下跌的悲觀預期減弱。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７９４２，較上個交易日貶２８０點子。

交易員表示，過去兩日匯市波動加大，反映市場對未來走勢看法分歧，情緒偏向謹慎，人民

幣短期基本面沒有變化，外圍環境的變化恐令短期匯價走勢震盪，後市需要關注中美貿易戰的進

展及美匯指數動向。（ｋｌ）

