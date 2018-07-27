  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/07/2018 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收盤暴跌４２１點子，報６﹒８２４６逾年低

　　《經濟通通訊社２７日專訊》歐洲央行維持退出寬鬆貨幣政策的時間表不變之後，歐元急跌
，推高美元向上，而人民幣則再度走弱，其後跌幅逐步收窄，惟尾市再次轉弱。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨隔晚離岸人民幣及人民幣中間價向下，開市即
跌穿６﹒８關口，開市後一度低見６﹒８２３１，大瀉４０６點子，之後曾經收復６﹒８關口，
跌幅收窄至１６３點子，不過尾市再跌至６﹒８２水平，最終收盤報６﹒８２４６，再創去年６
月２６日以來最低，大跌４２１點子。
　　離岸人民幣（ＣＮＨ）隔晚已跌穿６﹒８關口，上日（２６日）收報６﹒８２５２，較前一
個交易日大瀉７１２點子，今日早段曾經進一步跌穿６﹒８３，之後重上６﹒８０－６﹒８１水
平，惟目前再度跌至６﹒８３。
　　值得留意的是，在岸及離岸人民幣今早一度出現倒掛，即離岸人民幣較在岸的強，反映投資
者對人民幣匯率下跌的悲觀預期減弱。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７９４２，較上個交易日貶２８０點子。
　　交易員表示，過去兩日匯市波動加大，反映市場對未來走勢看法分歧，情緒偏向謹慎，人民
幣短期基本面沒有變化，外圍環境的變化恐令短期匯價走勢震盪，後市需要關注中美貿易戰的進
展及美匯指數動向。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道27/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－偉易達】派息吸引兼具業務前景 重上「紅底」在望
生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
FOCUS27/07/2018
【FOCUS】Facebook雪崩 揭騰訊小米貨幣化挑戰
專訪26/07/2018
SmartUp鄔潤輝：投身藍海孵化區塊鏈項目，認同市場炒作投資並存
FOCUS26/07/2018
【FOCUS】侵侵師承鬼谷子？對華全力一擊或將至
生財有道26/07/2018
【年金狂熱】Plan退休趁後生 曹星如30歲出擊！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN