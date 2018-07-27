《精心傑作－溫傑》港股不宜太樂觀，三一國際（０６３１）發盈喜

《精心傑作》美股本周延續強勢，三大指數齊創階段性新高，中港股市本周亦有所反彈。內

地央行資管新規細則出現放鬆，市場繼續憧憬進一步貨幣寬鬆政策，利好市場氣氛。恆指於

２８０００點企穩，並曾於周四（２６日）升破２９０００點，惟收市未能企穩。內地股市方面

，上證指數亦曾反彈至２９００點以上水平。



＊恆指２９５００點阻力重重＊



受惠資管新規細則的利好，本周中資金融股成為大市回穩的重要動力，四大內銀股本周均錄

得半成以上的最大累計升幅。此外，受新華保險（０１３３６）、中國太平（００９６６）等內

險股發盈喜的利好刺激，整個內險板塊走勢平穩。其他個股方面，丘鈦科技（０１４７８）公布

新產品獲得重大突破，刺激股價於周二（２４日）錄得５４％的單日升幅。另一方面，內地「假

疫苗」事件持續發酵影響，部分香港上市製藥公司逆市下跌，石藥集團（０１０９３）、石四藥

集團（０２００５）、李氏大藥廠（００９５０）等本周跌幅靠前。

下周一（３０日）為期指結算日，鑒於踏入７月份以來恆指高低波幅只有大約１３００點，

料下周初恆指出現平穩結算的機會較大。目前港股市況基本上處於中美貿易戰憂慮與內地適時放

寬流通性憧憬之間的博弈，惟恆指於２９５００點附近阻力重重，料指數反彈過後，後市仍有機

會進一步考驗２８０００點支持力度。



＊產品迎來黃金期，利三一國際盈利＊



個股方面，建議中期業績前留意部分處於復甦周期的盈喜股，例如是三一國際

（００６３１）。集團日前發布盈利預告，預期２０１８年上半年的利潤比去年同期錄得大幅增

長，而大股東和非執董上半年數次增持，都反映其投資價值。

事實上，隨著煤炭市場持續回暖，煤機需求上升的趨勢將帶動煤機訂單大幅增加，公司在公

告透露，產品銷售收入較２０１７年上半年增加約３００％，而開拓國際市場也帶動海外收入增

加。公司在５月公布第一季度財務狀況時，已經公布純利為１﹒７１億人民幣，較去年同期上升

接近１﹒４倍。

中國政府較早前需要採取行政手段抑制煤價，說明煤炭產能缺口明顯，這有助於加速企業對

煤機新建和更新的需求。同時，政府為鼓勵業界投資較高效益的產能，給與將個別煤礦煤炭先進

產能的稱號，容許更寬鬆的生產政策，條件是這些煤礦必需達高比例的綜合機械化及掘進機械化

。根據估計，２０１７－２０２０年正好是煤機更新周期及新增煤機的高峰期。

集團股價曾出現兩度急升（去年１２月及今年５月），近期則處於整固期，建議小注於

２﹒７５附近水平買入，目標先看３﹒３元。若未來盈利增長符合預期，股價有望更上一層樓。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

