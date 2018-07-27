【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾５０００億機會不小

《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易戰氣氛未見緩和，爭拗持續，美國總統特朗普早前更

揚言將對５０００億美元中國商品徵收關稅。

香港中文大學經濟學副教授莊太量出席《經濟通》主辦「中美貿易戰揭開戰幔，下半年投資

布局」研討會時接受本通訊社訪問，他認為美國對中國商品徵稅總額加碼至逾５０００億美元的

機會不小，若加徵關稅至５０００億美元，可能會使中國ＧＤＰ增長削減０﹒５至０﹒７個百分

點，因為相關影響或會「被消化」，故對中國整體ＧＤＰ增長的影響不大。

美國本月早些時候對機械、配件和電子產品等３４０億美元中國商品加征關稅，還計劃對價

值１６０億美元的中國電子產品和其他配件加征關稅。

美國早前已經列出了可能加征關稅的另外２０００億美元中國商品，總規模為２５００億美

元。特朗普已表示，任何進一步的關稅將取決於中國報復的程度。



＊中國應對貿易戰較有利是將人幣稍貶值＊



此外，莊太量續指，中國會採取甚麼方法應對貿易戰，主要考慮對自身的益處及相關應對措

施能否令美國收手，而他認為中國出售美債或對蘋果公司產品來華設置障礙等其實對中國益處不

大，唯一有較有利是將人民幣稍為貶值，但他預計若觸碰到三萬億美元外匯儲備心理關口，人民

幣貶值便會停止，並認為人民幣貶值會否觸發其他貨幣貶值潮的機會不大。

至於中美貿易戰會否引發內地存在多時資產泡沫問題，如房產、地方債、影子銀行及人民幣

等四大泡沫？

莊太量認為，內地經濟問題「難爆」，因為內地影子銀行債務、樓價高企、地方債等問題過

去一直存在，而中國亦有很多措施可以「維穩」，所以「已維持及穩定了這麼久，加上貿易戰亦

不會引爆這個炸彈」，他續指「其實中國的明斯基時刻一早到臨，但也沒有爆破」，又認為中國

經濟有很大的空間可以繼續增長。



＊內地泡沫問題「難爆」＊



明斯基時刻（Ｍｉｎｓｋｙ Ｍｏｍｅｎｔ）是指在信貸周期或者商業周期中，資產價格的

大幅下跌。即過多投機所產生的債務造成投資者現金流緊缺，資產產生的現金流不足以支付債務

需要利息，當出現資金緊絕而需要拋售資產，令資產進一步跌入惡性循環。

此外，美國總統特朗普周三在與歐盟委員會主席容克會談後表示，美國同意努力降低與歐盟

的貿易壁壘，甚至向零關稅的方向努力，歐美出現令人意料的和解。

對於美國與歐盟就貿易問題達成共識，莊太量認為歐盟對中美貿易戰為或希望採「左右逢源

」的態度。

