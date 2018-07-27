《經濟通通訊社２７日專訊》運房局公布，截至６月底未來３至４年一手私人住宅單位數量
跌至９﹒３萬伙，按季降３０００伙；其中已落成但仍未售出的單位數目為９０００伙，建築中
的單位有８﹒４萬伙，已預售單位數目為１﹒７萬伙，已批出土地並可隨時動工的項目為１﹒７
萬伙。
至於今年第二季，私人住宅施工量為９０００伙，按季增３４００伙。已落成量為５０００
伙，按季增３８００伙，增幅逾３倍。截至６月底開始施工量為１﹒４６萬伙，較去１﹒７萬伙
為低，已落成私人住宅數量６２００個，去年為１７８００個。（ｃｙ）
27/07/2018 10:16
【本港樓市】一手私樓供應跌至９﹒３萬伙，按季降三千伙
《經濟通通訊社２７日專訊》運房局公布，截至６月底未來３至４年一手私人住宅單位數量
跌至９﹒３萬伙，按季降３０００伙；其中已落成但仍未售出的單位數目為９０００伙，建築中
的單位有８﹒４萬伙，已預售單位數目為１﹒７萬伙，已批出土地並可隨時動工的項目為１﹒７
萬伙。
至於今年第二季，私人住宅施工量為９０００伙，按季增３４００伙。已落成量為５０００
伙，按季增３８００伙，增幅逾３倍。截至６月底開始施工量為１﹒４６萬伙，較去１﹒７萬伙
為低，已落成私人住宅數量６２００個，去年為１７８００個。（ｃｙ）
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