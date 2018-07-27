【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，升幅為七周最少

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府公布新房策後

首周，三大整體指數升幅明顯收窄。ＣＣＬ升０﹒２４％，升幅為７周最少。

而ＣＣＬ＿ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣升０﹒２８％，按周升幅同為１０周最少

，反映新房策下樓價升勢有放緩跡象。而政府放風推出新房策當周起，三大整體指數錄得一周齊

跌，一周齊升兼繼續創新高。相信未來樓價走勢有可能由連升轉為反覆向上，但上升趨勢仍然不

變。

中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒７６點，按周升０﹒２４％。中原城市大型屋苑領

先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１９０﹒７３點，按周升０﹒２８％。ＣＣＬ（中小型單位）報

１８８﹒４７點，按周升０﹒２８％。ＣＣＬ及ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ同樣創歷史新高，ＣＣＬ（中

小型單位）則重返自己的歷史高位，相信整體樓價走勢仍然持續向上。



＊人民幣下跌，股市下跌，對香港樓市影響未反映＊



本周新界兩區走勢強勁，帶領大市走勢向升。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７６﹒４３點，

為歷史新高，按周升２﹒３３％，升幅為１８周最大。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報２０５﹒１３

點，同為歷史新高，按周升０﹒８７％。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８３﹒７９點，為歷史次高

，按周升０﹒７４％。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ創新高後正常回軟，最新報１９３﹒２５點，按周

跌２﹒４０％。上周四區表現一升三跌，今周三升一跌，支持ＣＣＬ走勢反覆向升。

今天（２０１８年７月２７日）公布的指數，根據２０１８年７月１６日至７月２２日簽訂

正式買賣合約的中原集團成交計算。人民幣下跌，拖累中港股市下跌，對香港樓市的影響將於８

月中旬公布的ＣＣＬ開始反映。（ｃｙ）

