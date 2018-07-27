《日入而息》人幣再跌至低位，私樓供應跌，外匯基金收入大跌八成

《今天重點》﹡一手私樓供應跌至９﹒３萬伙，按季降３０００伙；中原表示批地建新屋

１﹒７萬個，為三年半按季新低；仲量聯行表示短期供應減樓價無影響，但

長線供應存隱憂；美聯表示即使潛在新供應減少，但未影響短期新單位供應

﹡外匯基金上半年投資收入２７３億元，按年跌８０％

﹡人幣即期收盤暴跌４２１點子，報６﹒８２４６逾年低



《即日市況》﹡臨近期結悶局難破，港股漲２３點收２８８０４，成交近６５５億元



《深滬股市》﹡滬指縮量收跌０﹒３％連跌三日，惟全周仍累升逾１％



《美元匯價》﹡歐元仍然弱勢，歐央幣策不虞突破轉鷹；歐元最新報１﹒１６２８╱２９，

日圓最新報１１１﹒１４╱１７



《公司業績》﹡信義香港（０８３２８）中期較去年多賺２８﹒４倍，不派息

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）首季度總收益跌４﹒４％至３５９億日圓

﹡太平洋航運（０２３４３）扭虧為盈，中期純利３０７５萬美元

﹡置富（００７７８）中期可供分派收益增長３﹒７％，每單位分派

２６﹒３４仙

﹡國際家居零售（０１３７３）去年度利潤升２０％，末期息７仙

﹡盛洋投資（００１７４）中期，扭虧為盈賺１５８７萬元



《公司資訊》﹡冠昊旗下新藥研發子公司擬引入戰投，籌劃赴港上市

﹡中國金融租賃（０２３１２）主席悉售２６﹒１３％股權

﹡中國藝術金融（０１５７２）大股東向中泰投資發行可換股票據

﹡信義香港（０８３２８）新業務收益佔集團６０﹒６％，毛利率達３３％

﹡勒泰商業地產（００１１２）共９﹒８億元可換股證券獲行使

﹡莊園牧場（０１５３３）２﹒５億元人民幣購東方乳業８２％股權

﹡報道指中國華融（０２７９９）旗下華融證券黨委書記祝獻忠被免職

﹡華夏動漫（０１５６６）集團擁有ＶＲ遊戲落地優勢，將與融創戰略合作

﹡雲頂（００６７８）訂立船舶建造工程兩協議，共涉逾１７億元

﹡匯控（００００５）昨再回購２１９萬股，涉１５８９萬英鎊

﹡鐵貨（０１０２９）Ｋ＆Ｓ第二季產量按年升５３％

﹡東方海外（００３１６）第二季度總貨運量升４﹒６％，總收益增加４％

﹡恆興黃金（０２３０３）第二季開採量約１６６萬噸，按年升１９％

﹡鴻寶資源（０１１３１）被選為收購６００兆瓦印度發電廠

﹡置富（００７７８）下半年租務審慎樂觀，今年續租租金升幅維持雙位數



《國企紅籌》﹡首長四方（００７３０）５３００萬出售陽明山莊單位

﹡報道指中國人壽（０２６２８）副總裁趙立軍將調任國壽財險總裁

﹡遠洋集團（０３３７７）發廿億元人民幣票據，票息４﹒７％

﹡戴姆勒次季佔北京汽車（０１９５８）權益業績１４００萬歐元跌三成

﹡白雲山（００８７４）王老吉商標案一審判決，加多寶須賠逾１４億

﹡首創鉅大（０１３２９）擬發行４億美元浮息有擔保票據

﹡中國建築國際（０３３１１）成立合營投資安徽項目

﹡中國電力（０２３８０）董事局主席余兵辭任



《神州民企》﹡奧園（０３８８３）發行１﹒７５億美元額外優先票據

﹡漢能（００５６６）澄清無迫員工買債，但鼓勵員工購合作方理財產品

﹡碧桂園（０２００７）意外發生在臨時板房，與項目質量及結構無關

﹡復星醫藥（０２１９６）控股股東復星高科技將繼續增持

﹡比亞迪電子（００２８５）向比亞迪（０１２１１）銷售及購買資產



《中國要聞》﹡統計局表示６月工業企業利潤增２０％，增速按月放緩；供給側改革成效明

顯，工業企業效益總體改善

﹡北京市委表示如期完成北京互聯網法院籌建

﹡銀保監啟動ＳＡＲＭＲＡ、資產負債及公司治理評估

﹡報道指剛泰集團急償債，浙江第一高樓轉手中國信達

﹡碧桂園安徽六安地盤坍塌致６人死亡，月內第三宗意外

﹡工信部支持海南國際海底光纜建設，擴石化業對外開放；工信部列互聯網企

業百強，阿里騰訊百度位列前三

﹡中國與巴勒斯坦完成自貿協定聯合可行性研究

﹡高瓴資本擬組財團洽購必勝客及肯德基中國經營權

﹡國開行未來５年向華錄集團提供１５０億金融產品服務

﹡深圳地鐵上半年營收逾４６億元，日均客流量４１９萬

﹡華為表示年度研發支出提升至最多２００億美元

﹡網信辦整治網絡短片平台，Ｂ站遭下架承諾開展整改

﹡外匯局表示６月中國外匯市場總成交１５萬億元人民幣

﹡原銀監會主席助理楊家才受賄財產來源不明，囚１６年

﹡華泰汽車公司債突急挫２２％，觸發臨時停牌

﹡報道指深圳規土委請示增加限售、限離等調控措施

﹡人行逆回購六連停，全周淨回籠３７００億元

﹡又一外資私募完成備案，畢盛資產入華

﹡上海去年「三公」經費支出較預算減少１﹒３９億；上海將建立統一平台，

監管單用途預付卡

﹡上海常委會議表示加大科創中心建設及舊區改造

﹡湖北食藥監表示武漢生物問題疫苗銷往渝冀，已開展補種

﹡多省市下達國企改革「責任狀」，專業化整合成主流

﹡莊太量表示中國商品被徵稅加碼至逾５０００億機會不小

﹡廣州互金協會表示要求所有網貸機構全面下架計劃類產品

﹡報道指ｏｆｏ未支付智能鎖服務費，３００萬單車將失聯

﹡中證監表示對４宗案件作行政處罰，涉國際醫學、貴人鳥；監管執法工作中

對中外投資者必一視同仁

﹡科大訊飛旗下酷音短視頻預計在第三季內上線

﹡順豐控股完成發行５億美元境外美元債券

﹡海航基礎逾３億元人民幣出售武漢產業園八成股權

﹡「錢寶系」非法集資超千億，張小雷被移送起訴



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１０７５﹒７８點，連升三周



《其他消息》﹡曾蔭權身穿囚衣出院，料送往監獄服刑；曾蔭權決定就公職人員行為失當罪

成提出終極上訴

﹡湯家驊稱以社團條例取締民族黨不影響言論自由

﹡保監局冀在新行政總監張雲正領導下順利過渡至保險中介人發牌制度；張雲

正獲委任為保監局行政總監

﹡司法機構委任薛偉成為高等法院上訴法庭法官

﹡陳德霖稱下半年環球投資環境更複雜，將提高外匯基金抗震能力

﹡林鄭月娥不認為增加居屋轉售年期會影響置業階梯

﹡聯交所發布《企業管治守則諮詢總結文件》及《董事會及董事指引》

﹡深股通額度全日用５﹒３３億；滬股通額度全日用２１﹒８３億，７月９日

以來最多

﹡飛行服務隊在大東山發現疑為失蹤男子鐘旭華的滑翔傘及一具遺體

﹡現代教育劉冠華涉嫌洩露ＤＳＥ試題案押後至９月再訊

﹡中科遭積金局追討４５萬元強積金供款

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，升幅為七周最少

﹡周末指標二手屋苑預約睇樓量跌５﹒６％

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