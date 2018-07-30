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即市新聞

30/07/2018 08:04

《日出而作》博駿教育超購近２３７倍，美上季經濟增長四年來最快

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４５１．０６　跌　　７６．０１點╱０．３０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８１８．８２　跌　　１８．６２點╱０．６６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７３７．４２　跌　１１４．７７點╱１．４６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７０１．３１　升　　３８．１４點╱０．５０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８６０．４０　升　　５１．１７點╱０．４０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５１１．７６　升　　３１．２１點╱０．５７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９７，歐元兌美元１．１６６２

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