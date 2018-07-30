《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４５１．０６ 跌 ７６．０１點╱０．３０％
標普５００ ２８１８．８２ 跌 １８．６２點╱０．６６％
納斯達克 ７７３７．４２ 跌 １１４．７７點╱１．４６％
倫敦富時１００ ７７０１．３１ 升 ３８．１４點╱０．５０％
法蘭克福ＤＡＸ １２８６０．４０ 升 ５１．１７點╱０．４０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１１．７６ 升 ３１．２１點╱０．５７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９７，歐元兌美元１．１６６２
30/07/2018 08:04
《日出而作》博駿教育超購近２３７倍，美上季經濟增長四年來最快
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４５１．０６ 跌 ７６．０１點╱０．３０％
標普５００ ２８１８．８２ 跌 １８．６２點╱０．６６％
納斯達克 ７７３７．４２ 跌 １１４．７７點╱１．４６％
倫敦富時１００ ７７０１．３１ 升 ３８．１４點╱０．５０％
法蘭克福ＤＡＸ １２８６０．４０ 升 ５１．１７點╱０．４０％
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