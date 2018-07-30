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即市新聞

30/07/2018 08:15

《華爾街內望》大型科技股下挫拖累美股收跌，美債收益率高位回落

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國股市周五（２７日）下跌，因大型科技公司季績疲弱，導
致科技板塊大幅走低。
　　道指下跌７６點或０﹒３％，至２５４５１點；標普５００指數跌１８點或０﹒７％，至
２８１８點；納指收挫１１４點或１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。
　　全周，標普５００指數升０﹒６％，納指下跌１﹒１％。道指漲１﹒６％，受較早時美國與
歐盟貿易關係取得積極進展所支持。
　　晶片製造商英特爾股價急挫８﹒６％，此前公司公布的數據中心業務較預期弱，因面對同業
ＡＭＤ的激烈競爭，後者股價上漲３﹒２％。
　　Ｔｗｉｔｔｅｒ股價急挫２０﹒５％，因上季每月平均活躍用戶數目意外下降，公司還警告
因會繼續刪除虛假帳戶，該數據將進一步下降。
　　標普５００科技股指數下跌２％，將於明日公布季績的蘋果股價下跌１﹒７％，微軟及
Ａｌｐｈａｂｅｔ亦分別挫１﹒８％及２﹒５％。亞馬遜一度急升４％，至創新高的１８８０﹒
０５美元，最終收升０﹒５％。
　　美債收益率從６周高位回落，此前數據顯示美國第二季經濟以近４年最快速度增長，但略遜
於預期的４﹒２％。１０年期美債收益率報２﹒９６２％，低於上日觸及的２﹒９８８％的高位
。（ｍｎ）

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