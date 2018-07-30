《經濟通通訊社３０日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２７日）下跌，雖然美國經濟增長創
近４年來最佳，但未能消除貿易摩擦拖累下半年經濟增長的憂慮。
美元指數下跌０﹒１％，報９４﹒６６２，全周升幅收窄至０﹒２％。美元兌日圓跌
０﹒２％，報１１１﹒０３日圓。
歐元回升０﹒１％，報１﹒１６５６美元，上日曾下跌超過０﹒７％，因歐洲央行堅持結束
２﹒６萬億歐元刺激計劃的時間表，並將保持利率在紀錄低位直至２０１９年夏季結束。
（ｍｎ）
30/07/2018 08:15
《匯市走勢》美國強勁經濟增長數據未能緩解貿易戰憂慮，美元走軟
《經濟通通訊社３０日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２７日）下跌，雖然美國經濟增長創
近４年來最佳，但未能消除貿易摩擦拖累下半年經濟增長的憂慮。
美元指數下跌０﹒１％，報９４﹒６６２，全周升幅收窄至０﹒２％。美元兌日圓跌
０﹒２％，報１１１﹒０３日圓。
歐元回升０﹒１％，報１﹒１６５６美元，上日曾下跌超過０﹒７％，因歐洲央行堅持結束
２﹒６萬億歐元刺激計劃的時間表，並將保持利率在紀錄低位直至２０１９年夏季結束。
（ｍｎ）
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