《匯市走勢》美國強勁經濟增長數據未能緩解貿易戰憂慮，美元走軟

《經濟通通訊社３０日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２７日）下跌，雖然美國經濟增長創

近４年來最佳，但未能消除貿易摩擦拖累下半年經濟增長的憂慮。

美元指數下跌０﹒１％，報９４﹒６６２，全周升幅收窄至０﹒２％。美元兌日圓跌

０﹒２％，報１１１﹒０３日圓。

歐元回升０﹒１％，報１﹒１６５６美元，上日曾下跌超過０﹒７％，因歐洲央行堅持結束

２﹒６萬億歐元刺激計劃的時間表，並將保持利率在紀錄低位直至２０１９年夏季結束。

（ｍｎ）

