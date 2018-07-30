《牛熊志選－陳其志》待企穩３７０元，留意騰訊牛６４０５４

《牛熊志選》恆指上周自２８０００點關口展開反彈，惟到達２９０００點附近阻力增加，

於周末前稍稍回軟，技術上，恆指雖然走勢回穩，惟暫時仍停留在保歷加通道約２７９００點至

２９０００點之內發展，須上破頸線２９０００點關口方能以雙底形態轉勢回升。恆指牛熊證資

金流方面，截至上周四（２６日）的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約３００萬元資金淨流

出，而熊證則錄得約１﹒７億元資金淨流入，資金維持在２８０００點至２９０００點內作區間

部署。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證倉位主要分布在收回價２７４００點至２８２００

點之間，相當約５０３０張期指合約，當中資金積極於最高收回價約２８２００點水平建立新倉

；恆指熊證街貨則分布在收回價２９１００點至２９８００點之間，過夜街貨相當約４７００張

期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至１５﹒９％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒５

個波幅點至１８﹒５％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅上升０﹒２個波幅點

至１５﹒２％；港交所的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至１９％；騰訊的引伸波幅上升１﹒９個

波幅點至２５﹒２％；中移動的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至１６﹒２％；平保的引伸波幅上

升０﹒９個波幅點至１９﹒８％；國壽的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２１﹒４％；建行的引

伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２０﹒２％；工行的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２０﹒４％；

中石油的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２６﹒８％；中海油的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２９％；Ａ中的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２１﹒１％。

個股方面，騰訊股價創今年新低，吸引投資者逢低部署好倉，過去５個交易日騰訊認購證及

牛證分別錄得約５６００萬元及３３００萬元資金淨流入。技術上，騰訊在近日的反彈市中表現

疲弱，於周四反彈至３８２﹒８元即無以為繼返回低位，惟暫見在３７０元關口沽壓不大，反覆

企穩後仍有機會再作反彈追落後。如看好騰訊，可留意牛證６４０５４，收回價３６０元，今年

１１月中到期，實際槓桿約２０倍，也可留意認購證２５０３７，行使價４００﹒２元，今年

１０月尾到期，實際槓桿約１１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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