《一周攻略－周進略》來回上落市，中期料反彈

《一周攻略》剛過去一周，港股來來回回，在窄幅上落，二萬八支持，二萬九阻力，任憑是

誰，都可以說。然而，細心一想，這不就是年初至今的縮影版本嗎？

是的，１月先造高位３３４８４，然後在２月急跌至２９１２９，之後一直幾個月，都是上

落市，縱然有不少日子達數百點之譜，但其實，以當前的指數水平看，一點不奇怪，百分比論，

算不上甚麼大波幅，只是單日波幅５００餘點，開始時有點未習慣，但港股股民見慣風浪，這種

起伏，算不上什麼。



＊波幅與成交收窄，市場深度續變差＊



就在習慣了波幅後，波幅卻又愈來愈小，成交亦漸下降，市場深度亦變差了，意味著，從短

線操作的層面看，這場博奕的勝算甚低，留下來的要不就是高手，可以在較差的生存環境下打下

去，要不就是隨機性重，但無真正勝算的個別散兵游勇。

無論如何，傳統所謂五窮六絕七翻身，大抵上，大家又可以對號入座，把五月至六月，有不

同因素拖累下，港股不振，而在七月起，略見起色，雖無大升，但稍一跌穿２８０００，便又旋

即回到原有水平，整固行情依然。



＊過高期望變過低，靜極思動有勝算＊



有趣的是，上述的經驗可見，大家認為有風浪波動，反而波幅收窄，如今大家認為是靜而悶

的日子，何嘗不是醞釀著大波幅，所謂靜極思動呢？

純粹從２０１７年的大升，造就了２０１８年首的過高期望，然後以半年時間慢慢的回復正

常，又來到兩邊不著，大家估也估不到，沒有方向，沒有趨勢，重新押注需要無比信心之時。

可就是這時，從中期而言，的確有一定勝算。可不是嗎？以不明朗因素而論，包括特朗普言

行直接或間接引起的，由地緣政治到貿易戰，由批評本身央行美聯儲到批評別處的各種財金政策

，不一而足。



＊只要守穩２８０００，港股無大礙＊



然而，在過去一段日子內，這些都一直存在，港股又跌到哪裏去？誠然，由年內高位

３３４８４跌至近日年內低位２７７４５，不可謂不少，但又話分兩頭，去年起，真正起步，還

不是升破２５０００，大家才意識到那是新一波升浪，新一波行情嗎？以此觀之，只要不是跌穿

２５０００，甚至還守在２８０００附近，當無大礙矣。

果如是，人棄我取，別人擔心時，我偏要勇敢，只要在風險管理上多下工夫，注碼控制得好

，不必一下子押注，便可有大勝算。



＊主題看防守復甦加息，注碼分幾份＊



例如，在當前水平，與其持續游走於年初至今急升多時的熱門股，倒不如把注碼分幾份，一

部分在防守性的公用或房託，以避突如其來的險，另一部分以全球經濟受惠復甦為基調，例如長

和（００００１）或長江基建（０１０３８）等，再有一部分以受惠加息環境，例如匯控

（００００５）或中銀香港（０２３８８）等，以上種種，估值都相對合理，萬一大市回調，可

以捱好一段日子而不必急於止損。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

