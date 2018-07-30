《套期保值－蕭猷華》金價短期在１２１５－１２４５美元上落

《套期保值》現貨金上周五（２７日）微升，今早（３０日）亞洲時段金價在１２２５美元

上落。美國第二季ＧＤＰ年率初值為４﹒１％，符合預期，不過市場擔心中美貿易摩擦風險升溫

，恐影響美國下半年經濟增長，美元回軟，金價靠穩。

美國第二季ＧＤＰ表現亮麗，主要受特朗普推出一次性減退措施支撐，擔憂貿易戰爆發，農

戶趕在７月前向中國出口大豆；故此，美國經濟增長強勁絕對不是常態。

金價短期在１２１５－１２４５美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

