《選股情報》今日（３０日）仍在國內，遙看期結，怕仍未能跳出日前所估。
７月２６日文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。
１﹒成交可會逾千億？
２﹒守２８７至２８８？
３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
30/07/2018 09:39
《選股情報－石鏡泉》遙看期結
《選股情報》今日（３０日）仍在國內，遙看期結，怕仍未能跳出日前所估。
７月２６日文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。
１﹒成交可會逾千億？
２﹒守２８７至２８８？
３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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