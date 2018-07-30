《選股情報－石鏡泉》遙看期結

《選股情報》今日（３０日）仍在國內，遙看期結，怕仍未能跳出日前所估。



７月２６日文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。

１﹒成交可會逾千億？

２﹒守２８７至２８８？

３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

