  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2018 09:39

《選股情報－石鏡泉》遙看期結

　　《選股情報》今日（３０日）仍在國內，遙看期結，怕仍未能跳出日前所估。

　　７月２６日文：「夾淡倉完畢，會否續升，看好友。
　　１﹒成交可會逾千億？
　　２﹒守２８７至２８８？
　　３﹒之後才望上企２９２。」《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/07/2018
【白居二】今期首度電腦進行攪珠 抽唔抽中結果呢度有!
國際動態30/07/2018
印尼龍目島地震 14死162傷
生財有道30/07/2018
【白居二】居屋大劈價後首批今攪珠 入市取態惹關注
生財有道27/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－偉易達】派息吸引兼具業務前景 重上「紅底」在望
生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
FOCUS27/07/2018
【FOCUS】Facebook雪崩 揭騰訊小米貨幣化挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN