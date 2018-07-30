《經濟通通訊社３０日專訊》五龍電動車（００７２９）公布以每股０﹒０９元，向認購人
金正源聯合投資配發２６億股，相當於擴大後股本約９﹒９９％。發行價相當於上日收市價折讓
約１３﹒４６％。是次所得款項淨額預計為約２﹒３３８億元，以支持電動車業務的發展、償還
部份本集團債務和作為集團一般營運資金。
認購人金正源聯合投資控股主要從事文化傳媒營運、研究及管理、經濟信息諮詢和國際貿易
。（ｋｔ）
30/07/2018 08:51
五龍電動車（００７２９）折讓逾１３％配股，淨籌２﹒３億元
《經濟通通訊社３０日專訊》五龍電動車（００７２９）公布以每股０﹒０９元，向認購人
金正源聯合投資配發２６億股，相當於擴大後股本約９﹒９９％。發行價相當於上日收市價折讓
約１３﹒４６％。是次所得款項淨額預計為約２﹒３３８億元，以支持電動車業務的發展、償還
部份本集團債務和作為集團一般營運資金。
認購人金正源聯合投資控股主要從事文化傳媒營運、研究及管理、經濟信息諮詢和國際貿易
。（ｋｔ）
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