美股下挫，港股低開１７３點報２８６３１，國指跌４７點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國股市周五（２７日）下跌，因大型科技公司季績疲弱，導

致科技板塊大幅走低。

道指下跌７６點或０﹒３％，至２５４５１點；標普５００指數跌１８點或０﹒７％，至

２８１８點；納指收挫１１４點或１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。

恆指夜期周五晚收報２８６４１點，下挫８８點，低水１６３點。港股ＡＤＲ比例指數跌

７３點，報２８７３１點。

港股今早低開１７３點報２８６３１點。國指跌４７點報１０９９９點。

碧桂園（０２００７）現價下跌３﹒９６％，報１２﹒６元，暫表現最差藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒５０元 下跌０﹒４７％

港交所 （００３８８） ２３５﹒６０元 下跌０﹒５１％

騰訊控股（００７００） ３７０﹒００元 下跌０﹒８０％

建設銀行（００９３９） ７﹒０５元 下跌０﹒８４％

中國移動（００９４１） ７０﹒００元 上升０﹒１４％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒８０元 下跌１﹒２４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７８元 下跌０﹒６９％

中國平安（０２３１８） ７３﹒３０元 下跌０﹒５４％

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