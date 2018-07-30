  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2018 09:21

美股下挫，港股低開１７３點報２８６３１，國指跌４７點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國股市周五（２７日）下跌，因大型科技公司季績疲弱，導
致科技板塊大幅走低。
　　道指下跌７６點或０﹒３％，至２５４５１點；標普５００指數跌１８點或０﹒７％，至
２８１８點；納指收挫１１４點或１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。
　　恆指夜期周五晚收報２８６４１點，下挫８８點，低水１６３點。港股ＡＤＲ比例指數跌
７３點，報２８７３１點。
　　港股今早低開１７３點報２８６３１點。國指跌４７點報１０９９９點。
　　碧桂園（０２００７）現價下跌３﹒９６％，報１２﹒６元，暫表現最差藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７４﹒５０元　　　下跌０﹒４７％
　　港交所　（００３８８）　２３５﹒６０元　　　下跌０﹒５１％
　　騰訊控股（００７００）　３７０﹒００元　　　下跌０﹒８０％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０５元　　　下跌０﹒８４％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒００元　　　上升０﹒１４％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒８０元　　　下跌１﹒２４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒７８元　　　下跌０﹒６９％
　　中國平安（０２３１８）　　７３﹒３０元　　　下跌０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/07/2018
【白居二】今期首度電腦進行攪珠 抽唔抽中結果呢度有!
國際動態30/07/2018
印尼龍目島地震 14死162傷
生財有道30/07/2018
【白居二】居屋大劈價後首批今攪珠 入市取態惹關注
生財有道27/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－偉易達】派息吸引兼具業務前景 重上「紅底」在望
生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
FOCUS27/07/2018
【FOCUS】Facebook雪崩 揭騰訊小米貨幣化挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN