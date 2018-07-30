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即市新聞

30/07/2018 16:44

《盤後部署》市場觀望本周多項數據及議息聲明，港股呈膠著狀態

　　《經濟通通訊社３０日專訊》即使美國第二季經濟增長４﹒１％符合市場預期兼創四年來最
佳，惟大型科技公司季績疲弱，導致該板塊大幅走低，納指上日（２７日）收挫１１４點或
１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。道指下跌７６點或０﹒３％，至
２５４５１點；標指跌１８點或０﹒７％，至２８１８點。
　　外圍走低，加上人民幣再度弱勢，期結日港股今早低開１７３點，隨著騰訊（００７００）
再遇沽壓兼再創年內新低，內房股又同時受累人民幣走低，港股最多挫２６４點見２８５３９點
，最終全日收跌７１點或０﹒２５％，報２８７３３點。主板成交７２３億元增加１０﹒４％

　　滬指微跌４點或０﹒１６％，報２８６９點。國企指數報１１０４６點，跌１點。

＊美本月加息機率不足兩成，周五出台非農數據＊

　　美國上周五公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ），按季增長４﹒１％，符合市場預期，較第
一季度修正後的２﹒２％增幅加快，並為４年來最快增速，主要由於消費者開支增加、企業投資
情緒較樂觀，以及貿易逆差減少帶動。不過，與去年同期比較，次季ＧＤＰ則增長２﹒８％，較
市場預期慢，加上有經濟師「撥冷水」，美國經濟增長速度會因為稅改利好減退後逐漸放緩，
２０２０年增長預測只有１﹒８％。
　　更有分折指出，聯儲局繼續收水下，美國下半年消費者開支不太可能會持續強勁增長，而美
元走強亦會令出口量減少。數據出台後，美國今月加息機率並無顯著提升，據利率期貨數據顯示
，８月加息機率僅１８﹒２％，但９月、１１月及１２月的加息機率則超過九成。此外，美匯指
數上周五最多反彈０﹒１３％，高見９４﹒９１，未能突破９５關，最終更倒跌０﹒１２％，報
９４﹒６６９。
　　美國本周將繼續有多個重要經濟數據出台，從而左右美匯指數走勢，明日將公布６月個人收
支數據，兩者預期環比升０﹒４％。本周五（３日）將會出台七月份非農新增職位數據，預期增
長１９﹒３萬份，較前值的２１﹒３萬份。

＊觀望中國明日公布ＰＭＩ，港股成交持續淡靜＊

　　美匯上周五稍見反彈，人民幣兌美元中間價大幅低開１８９點子，離岸人民幣（ＣＮＨ）其
後更一度急挫３１６點子，低見６﹒８４９７，亦因此影響港股表現。中國明日公布７月份製造
業採購經理指數（ＰＭＩ），亦是美國對中國進口商品正式徵收關稅後的首個重要經濟指標，市
場預期值為５１﹒４，略低於前值的５１﹒５。然而，若該數據大幅低於預測，料人民幣下試壓
力將進一步加劇。
　　另外，港股近日成交淡靜，上周五成交縮至６５５億元，創１４個月以來新低，今日雖為增
多，但僅７２３億元，反映目前資金入市仍相當審慎，資金只炒作具主題概念的股份，例如今日
的基建鐵路股等。此外，美國將於本周議息，雖加息機率不足兩成，但由於此前的經濟數據符合
預期，市場關注其議息後聲明會否繼續對美國經濟增長樂觀，觀望氣氛濃厚，料港股本周仍維持
膠著狀態，並於２８５００點至２９０００點之間徘徊。（ｔｔ）

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