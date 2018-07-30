《盤後部署》市場觀望本周多項數據及議息聲明，港股呈膠著狀態

《經濟通通訊社３０日專訊》即使美國第二季經濟增長４﹒１％符合市場預期兼創四年來最

佳，惟大型科技公司季績疲弱，導致該板塊大幅走低，納指上日（２７日）收挫１１４點或

１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。道指下跌７６點或０﹒３％，至

２５４５１點；標指跌１８點或０﹒７％，至２８１８點。

外圍走低，加上人民幣再度弱勢，期結日港股今早低開１７３點，隨著騰訊（００７００）

再遇沽壓兼再創年內新低，內房股又同時受累人民幣走低，港股最多挫２６４點見２８５３９點

，最終全日收跌７１點或０﹒２５％，報２８７３３點。主板成交７２３億元增加１０﹒４％

。

滬指微跌４點或０﹒１６％，報２８６９點。國企指數報１１０４６點，跌１點。



＊美本月加息機率不足兩成，周五出台非農數據＊



美國上周五公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ），按季增長４﹒１％，符合市場預期，較第

一季度修正後的２﹒２％增幅加快，並為４年來最快增速，主要由於消費者開支增加、企業投資

情緒較樂觀，以及貿易逆差減少帶動。不過，與去年同期比較，次季ＧＤＰ則增長２﹒８％，較

市場預期慢，加上有經濟師「撥冷水」，美國經濟增長速度會因為稅改利好減退後逐漸放緩，

２０２０年增長預測只有１﹒８％。

更有分折指出，聯儲局繼續收水下，美國下半年消費者開支不太可能會持續強勁增長，而美

元走強亦會令出口量減少。數據出台後，美國今月加息機率並無顯著提升，據利率期貨數據顯示

，８月加息機率僅１８﹒２％，但９月、１１月及１２月的加息機率則超過九成。此外，美匯指

數上周五最多反彈０﹒１３％，高見９４﹒９１，未能突破９５關，最終更倒跌０﹒１２％，報

９４﹒６６９。

美國本周將繼續有多個重要經濟數據出台，從而左右美匯指數走勢，明日將公布６月個人收

支數據，兩者預期環比升０﹒４％。本周五（３日）將會出台七月份非農新增職位數據，預期增

長１９﹒３萬份，較前值的２１﹒３萬份。



＊觀望中國明日公布ＰＭＩ，港股成交持續淡靜＊



美匯上周五稍見反彈，人民幣兌美元中間價大幅低開１８９點子，離岸人民幣（ＣＮＨ）其

後更一度急挫３１６點子，低見６﹒８４９７，亦因此影響港股表現。中國明日公布７月份製造

業採購經理指數（ＰＭＩ），亦是美國對中國進口商品正式徵收關稅後的首個重要經濟指標，市

場預期值為５１﹒４，略低於前值的５１﹒５。然而，若該數據大幅低於預測，料人民幣下試壓

力將進一步加劇。

另外，港股近日成交淡靜，上周五成交縮至６５５億元，創１４個月以來新低，今日雖為增

多，但僅７２３億元，反映目前資金入市仍相當審慎，資金只炒作具主題概念的股份，例如今日

的基建鐵路股等。此外，美國將於本周議息，雖加息機率不足兩成，但由於此前的經濟數據符合

預期，市場關注其議息後聲明會否繼續對美國經濟增長樂觀，觀望氣氛濃厚，料港股本周仍維持

膠著狀態，並於２８５００點至２９０００點之間徘徊。（ｔｔ）

