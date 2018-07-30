《外企動向》迪士尼及２１世紀霍士股東批准兩間公司合併交易

《經濟通通訊社３０日專訊》迪士尼與２１世紀霍士股東批准兩間公司的７１０億美元合併

交易，迪士尼股價上日下跌０﹒５％，２１世紀福士下跌０﹒３％。

在交易完成之前，迪士尼仍需克服多個障礙，因雖然美國司法部已於上月批准這宗交易，但

迪士尼仍需得到逾１２個海外市場的批准，其中包括歐盟及中國。

上個月迪士尼被逼提高收購報價，因美國最大有線電視集團Ｃｏｍｃａｓｔ提出以６６０億

美元收購霍士旗下知名電視節目及電影的特許權。（ｍｎ）

