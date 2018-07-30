《台股攻略－馮偉明》台股高位整理，今日跌４２點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌４２﹒２４點，收１１０３３﹒５４點，成交金額為新

台幣１２５２﹒０８億元。

上周五（２７日）Ｎａｓｄａｑ指數重挫，台灣電子股今早未開盤先烏雲罩頂，台股終止連

五紅。被動元件重創，國巨、奇力新、華新科、光頡、禾伸堂、大毅及達方等同步跌停，穩懋也

跌超過９％。台積電尾盤奮力收紅，帶動台郡、和碩、鴻海及日月光控股收高。蘋果新機啟動拉

貨，８月起相關ＰＣＢ廠營運動能料開始轉強，近期臻鼎－ＫＹ受投信買盤挹注，股價站穩新台

幣７０元之上，嘉聯益則在月線上下震盪、惟今日回檔較深，跌４﹒５０％以新台幣５３元作收

。鴻海升１﹒２％、收新台幣８４﹒２元。大立光跌１﹒５２％、收新台幣５１８０元，玉晶光

跟進走跌。矽晶圓族群出現回檔，環球晶、合晶、台勝科皆修正超過３％。傳產股方面，台泥、

台塑、中鋼及永豐餘逆勢抗跌。金融股指數沿五日線向上攀揚，富邦金守穩新台幣５０元關卡。

蘋果將在本周公布財報數據，料將影響供應鏈及整體電子股的走勢。隨外資回流、電子產業

淡季接近尾聲，以及近期市場對貿易戰的擔憂稍為鈍化的情況下，預期台股或會維持高檔震盪，

投資者逢低可留意具旺季業績題材的個股。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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