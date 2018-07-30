  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2018 17:44

《台股攻略－馮偉明》台股高位整理，今日跌４２點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌４２﹒２４點，收１１０３３﹒５４點，成交金額為新
台幣１２５２﹒０８億元。
　　上周五（２７日）Ｎａｓｄａｑ指數重挫，台灣電子股今早未開盤先烏雲罩頂，台股終止連
五紅。被動元件重創，國巨、奇力新、華新科、光頡、禾伸堂、大毅及達方等同步跌停，穩懋也
跌超過９％。台積電尾盤奮力收紅，帶動台郡、和碩、鴻海及日月光控股收高。蘋果新機啟動拉
貨，８月起相關ＰＣＢ廠營運動能料開始轉強，近期臻鼎－ＫＹ受投信買盤挹注，股價站穩新台
幣７０元之上，嘉聯益則在月線上下震盪、惟今日回檔較深，跌４﹒５０％以新台幣５３元作收
。鴻海升１﹒２％、收新台幣８４﹒２元。大立光跌１﹒５２％、收新台幣５１８０元，玉晶光
跟進走跌。矽晶圓族群出現回檔，環球晶、合晶、台勝科皆修正超過３％。傳產股方面，台泥、
台塑、中鋼及永豐餘逆勢抗跌。金融股指數沿五日線向上攀揚，富邦金守穩新台幣５０元關卡。
　　蘋果將在本周公布財報數據，料將影響供應鏈及整體電子股的走勢。隨外資回流、電子產業
淡季接近尾聲，以及近期市場對貿易戰的擔憂稍為鈍化的情況下，預期台股或會維持高檔震盪，
投資者逢低可留意具旺季業績題材的個股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事30/07/2018
【退市新規】中證監修改退市規則 ST股重挫 創業板跳水
FOCUS30/07/2018
【FOCUS】侵侵正面出拳＋「老朋友」背後捅刀 人幣逆風升級
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】認清年金為保障而非增值 留意退保風險
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】全民退保擱置 公共年金成退休新出路？
興證快訊30/07/2018
居屋又破頂
生財有道30/07/2018
【白居二】今期首度電腦進行攪珠 抽唔抽中結果呢度有!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN