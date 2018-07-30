國壽（０２６２８）因違反洗錢法，被判７０萬人幣罰款

《經濟通通訊社３０日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，公司於

２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期間，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，

以及未報送大額交易報告和可疑交易報告。故依據《中華人民共和國反洗錢法》，公司被合計處

以７０萬元人民幣罰款。

公司高度重視行政處罰所指出的問題，公司已完善反洗錢制度，建立了新一代反洗錢系統，

細化了客戶身份識別、交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等工作流程。行政處罰對公司

的業務經營及財務狀況並無重大影響。（ｆｆ）

