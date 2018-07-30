《經濟通通訊社３０日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，公司於
２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期間，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，
以及未報送大額交易報告和可疑交易報告。故依據《中華人民共和國反洗錢法》，公司被合計處
以７０萬元人民幣罰款。
公司高度重視行政處罰所指出的問題，公司已完善反洗錢制度，建立了新一代反洗錢系統，
細化了客戶身份識別、交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等工作流程。行政處罰對公司
的業務經營及財務狀況並無重大影響。（ｆｆ）
30/07/2018 08:59
國壽（０２６２８）因違反洗錢法，被判７０萬人幣罰款
《經濟通通訊社３０日專訊》國壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）宣布，公司於
２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期間，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，
以及未報送大額交易報告和可疑交易報告。故依據《中華人民共和國反洗錢法》，公司被合計處
以７０萬元人民幣罰款。
公司高度重視行政處罰所指出的問題，公司已完善反洗錢制度，建立了新一代反洗錢系統，
細化了客戶身份識別、交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等工作流程。行政處罰對公司
的業務經營及財務狀況並無重大影響。（ｆｆ）
|國際動態30/07/2018
印尼龍目島地震 14死162傷
|生財有道30/07/2018
【白居二】居屋大劈價後首批今攪珠 入市取態惹關注
|生財有道27/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－偉易達】派息吸引兼具業務前景 重上「紅底」在望
|生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
|FOCUS27/07/2018
【FOCUS】Facebook雪崩 揭騰訊小米貨幣化挑戰
|專訪26/07/2018
SmartUp鄔潤輝：投身藍海孵化區塊鏈項目，認同市場炒作投資並存
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰