《談國論企－黎偉成》金磚國家堅決維護國際和平安全

《談國論企》金磚國家的領導人於２０１８年７月２６日在南非約翰內斯堡會晤後發表的《

金磚國家領導人約翰內斯堡宣言》，就維護多邊主義、反對保護主義發出明確信號，決定啟動金

磚國家新工業革命夥伴關係，深化在經貿金融、政治安全、人文交流等領域合作。中國國家主席

習近平發表講話強調強調金磚國家要攜努力，共同推動建設持續和平、普遍安全、共同繁榮、開

放包容、清潔美麗的世界。



＊第二個金色十年要揭示新工業革命突出特點＊



和在金磚國家工商論壇指出的「要堅持合作共贏、創新引領、包容普惠、多邊主義，建設開

放經濟，為構建新型國際關係、構建人類命運共同體發揮建設性」的基調大致相若的，是習近平

在金磚領導人第１０次會晤中發表題為《讓美好願景變為現實》的重要講話提出「共同推動建設

持續和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界」的同時，還表示第二個「金色十

年」要「揭示新工業革命突出特點」，和幾個重要建議：

惹人注目的，該是第（二）條的「堅決維護國際和平安全」。此論即使未有明確地指出何事

，但誰都清楚地理解到所暗示者為何物，而國際和平在最近好幾個月頗不安全，很重要受到特朗

普對尤其是中國為主的國家緊密地掀起一波又波的狙擊，採取「單邊主義」劣思惡策，單向地對

各輸美商品加徵關稅，更對在美國的投資設障立礙，甚至限制科技等許許多多方面的交流，使本

來已是多事的國際，頓時變得更加不和平、不安全，確有需要把由特朗普顛倒了的國際社會秩序

顛倒過來，撥亂反正，是之為國際和平安全得強有力的堅決維護者也。

要維護國際和平安全，習近平指出要（１）繼續高舉多邊主義旗幟，（２）維護聯合國憲章

宗指和原則，敦促（３）各方遵守國際法和國際關係基本準則，以對話解爭端、以協商化分歧，

共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

此論不正正是有高度的針對性，和切中國際現時之時弊，特別是反對「單邊主義」而要宏揚

「多邊主義」，否則強權、霸道、暴力地單向在國際社會執行「一己之「法」」，也就是強行繞

過聯合國憲章宗指和原則，而聯合國的憲章宗指和原則，是窮多少代精英建立起來的國際關係標

準，不能由特朗普話改就改、說撤就撤。

只有國際和平安全得到真正的堅決維護，才能夠做到習近平所提出各項建議，包括第（一）

條的「釋放經濟合作巨大潛力」：（ｉ）要加強貿易投資、財金、互聯互通等領域合作，把合作

蛋糕做大做實。（ｉｉ）堅定維護基於規則的多邊貿易體制推動貿易和投資自由化便利化，旗幟

鮮明反對保護主義。（ｉｉｉ）堅持創新引領，通過建設金磚國家新工業革命夥伴關係，加強宏

觀經濟政策協調，實現發展戰略深度對接，提升金磚國家及廣大新興市場國家和發展中國家競爭

力。



＊加強貿易投資財金互聯互通等領域合作釋放巨大潛力＊



和第（三）條的「深入拓展人文交流」：我們要繼續以民心相通為宗旨，廣泛開展各領域人

文大交流，不斷增進五國人民相互了解和傳統友誼，築牢金磚合作民意基構，建緊密夥伴關係網

絡。我們要在聯合國、２０國集團等框架內拓展「金磚＋」合作，擴大新興市場國家和發展中國

家共同利益和發展空間，推動構建廣泛夥伴關係，為世界和平與發展作出更大貢獻。

金磚國家的其他四位領導人，亦不約而同地反對單邊主義和支持、維護多邊主義，如：南非

總統拉馬社薩表示當今世界單邊主義和保護主義抬頭，對新興市場國家和發展中國家帶來消極影

響；俄羅斯總統普京表示金磚國家要密切在多邊框架內合作，增強國際事務中的影響；印度總理

莫迪表示面對保護主義抬頭、多邊體系面臨挑戰，我們要積極參與完善全球治理，弘揚多邊主義

。

在對金磚國家以至國際的合作，普京認為面對當前複雜多變的國際環境，金磚國家要團結協

作，堅持多邊主義和國際規贍，共同致力於維護經濟秩序，推動高質量、平等的發展和通過政治

手段妥善解決地區熱點問題；拉馬社薩稱南非支持金磚國家建立新工業革命夥伴關係，把握好第

四次工業革命帶來的機遇，在金磚合作第二個「金色十年」實現更好發藥，共同走向人類命運共

同體更加光明的未來；巴西總統特梅爾表示，金磚國家面臨相似發展任務，應該加強團結，共同

應對當前面臨的風險和挑戰，對接發展戰略，擴大合作領域，加強科技競爭力。莫迪表示，金磚

國家是世界增長的重要引擎，要促進自由貿易，推動全球化向普惠方向發展，更好維護發展中國

家利益。

習近平指出：我們正在經歷一場更大範圍、更深層次的科技革命和產業變革。新技術、新業

態、新產業層出不窮，各國利益和命運緊密相連，深度交融。同時世界經濟深層次、結構性問題

和地緣政治衝突、保護主義、單邊主義直接影響到新興市場國家和發展中國家發展的外部環境。

他表示，金磚國家要把握歷史大勢，深化戰略黟伴關系，鞏固「三輪驅動」合作架構，讓第二個

「金色十年」的美好願景變為現實。（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

