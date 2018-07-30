《中資異動》中車漲半成暫最佳國指股，市場料基建投資或加快

《經濟通通訊社３０日專訊》中車（０１７６６）Ｈ股現價上升５﹒３５％，報６﹒８９元

，升破１００天線（６﹒５８６元），暫表現最好國指成份股；成交約１２５７萬股，涉資

８５３５萬元，主動買盤７２％。

Ａ股（滬：６０１７６６）現價８﹒７３元人民幣，升９﹒６７％，成交７５０５萬元人民

幣，涉及９０１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４６﹒３４％。

在７月２３日國務院常務會議確定圍繞補短板增後勁惠民生推動有效投資的措施之後，多地

相繼召開重點項目投資工作推進會，不少省份還在近期發布補短板重點項目投資計劃。

有分析人士認為，下半年基建投資步伐或會加快，尤其是在交通基礎設施、城鎮公共服務設

施等重大基礎設施和民生項目方面。與之相配合的是，今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發

行速度將加快。

現時，恆生指數報２８７１７，下跌８６點或下跌０﹒３０％，主板成交２５﹒４０億元。

上證綜合指數報２８７６，上升２點或上升０﹒１０％，成交５３﹒１０億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國中鐵（００３９０） ６﹒８２元 上升１﹒７９％ ∥

（滬：６０１３９０） 停牌 ∥

∥

中國鐵建（０１１８６） ９﹒３６元 上升１﹒５２％ ∥

（滬：６０１１８６） １０﹒３０元人幣 上升４﹒０４％ ∥＋２７﹒１０％

∥

中國中冶（０１６１８） ２﹒３０元 無升跌 ∥

（滬：６０１６１８） ３﹒５２元人幣 上升１﹒１５％ ∥＋７６﹒７７％

∥

鐵建裝備（０１７８６） １﹒９５元 上升３﹒１７％ ∥

∥

中交建 （０１８００） ８﹒７０元 上升１﹒７５％ ∥

（滬：６０１８００） １３﹒４３元人幣 上升２﹒６０％ ∥＋７８﹒３０％

∥

中建國際（０３３１１） ９﹒７２元 下跌０﹒５１％ ∥

∥

中車時代（０３８９８） ４９﹒８０元 上升９﹒２１％ ∥

∥

中國通號（０３９６９） ５﹒７１元 上升２﹒１５％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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