  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2018 09:32

《中資異動》中車漲半成暫最佳國指股，市場料基建投資或加快

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中車（０１７６６）Ｈ股現價上升５﹒３５％，報６﹒８９元
，升破１００天線（６﹒５８６元），暫表現最好國指成份股；成交約１２５７萬股，涉資
８５３５萬元，主動買盤７２％。
　　Ａ股（滬：６０１７６６）現價８﹒７３元人民幣，升９﹒６７％，成交７５０５萬元人民
幣，涉及９０１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４６﹒３４％。
　　在７月２３日國務院常務會議確定圍繞補短板增後勁惠民生推動有效投資的措施之後，多地
相繼召開重點項目投資工作推進會，不少省份還在近期發布補短板重點項目投資計劃。
　　有分析人士認為，下半年基建投資步伐或會加快，尤其是在交通基礎設施、城鎮公共服務設
施等重大基礎設施和民生項目方面。與之相配合的是，今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發
行速度將加快。
　　現時，恆生指數報２８７１７，下跌８６點或下跌０﹒３０％，主板成交２５﹒４０億元。
　　上證綜合指數報２８７６，上升２點或上升０﹒１０％，成交５３﹒１０億元人民幣。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國中鐵（００３９０）　　　６﹒８２元　　　　上升１﹒７９％　　∥
　　（滬：６０１３９０）　　　停牌　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國鐵建（０１１８６）　　　９﹒３６元　　　　上升１﹒５２％　　∥
　　（滬：６０１１８６）　　１０﹒３０元人幣　　上升４﹒０４％　　∥＋２７﹒１０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國中冶（０１６１８）　　　２﹒３０元　　　　無升跌　　　　　　∥
　　（滬：６０１６１８）　　　３﹒５２元人幣　　上升１﹒１５％　　∥＋７６﹒７７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　鐵建裝備（０１７８６）　　　１﹒９５元　　　　上升３﹒１７％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　　
　中交建　（０１８００）　　　８﹒７０元　　　　上升１﹒７５％　　∥
　　（滬：６０１８００）　　１３﹒４３元人幣　　上升２﹒６０％　　∥＋７８﹒３０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中建國際（０３３１１）　　　９﹒７２元　　　　下跌０﹒５１％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中車時代（０３８９８）　　４９﹒８０元　　　　上升９﹒２１％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國通號（０３９６９）　　　５﹒７１元　　　　上升２﹒１５％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/07/2018
【白居二】今期首度電腦進行攪珠 抽唔抽中結果呢度有!
國際動態30/07/2018
印尼龍目島地震 14死162傷
生財有道30/07/2018
【白居二】居屋大劈價後首批今攪珠 入市取態惹關注
生財有道27/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－偉易達】派息吸引兼具業務前景 重上「紅底」在望
生財有道27/07/2018
【貿易開戰】莊太量：中國商品被徵稅加碼至逾5000億美元機會不小
FOCUS27/07/2018
【FOCUS】Facebook雪崩 揭騰訊小米貨幣化挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN