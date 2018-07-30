《外匯達仁－盧楚仁》拆解本周三大央行議息的影響

《外匯達仁》本星期分別有三大央行進行議息會議，分別是星期二（３１日）日本央行，星

期三（１日）美國聯邦儲備局，星期四（２日）英倫銀行，當中日本央行及英倫銀行或會採取行

動。



＊市場揣測日本減買債＊



上星期有日本央行官員兩度放風給傳媒，指日本央行將會在明天宣布調整買債計劃，金融市

場傾向揣測日本央行將會減少買債為退市而鋪路。美元兌日圓今年的高低位分別是１１３﹒３９

及１０４﹒６１，現水平徘徊在１１１﹒１３水平，算是靠近在日圓今年的低位，故日本央行選

擇在此時此刻減少買債的話，絕對算是恰當的做法。再加上美元最近仍算是強勢，一旦日本央行

宣布減少買債而利好日圓的話，日圓便可以有空間升值，估計短線應可向著１０８﹒１１阻力邁

進。



＊聚焦周三聯儲會議＊



星期三，估計聯儲局將會維持利率不變。雖然如此，但絕對要留意聯儲局的會後聲明，會否

就９月加息發表「鷹派」言論？還是因應特朗普施壓之下而不了了之。有分析指，聯儲局為了不

想讓外間猜想會受特朗普控制或影響，所以更加會在９月２６日加息來「以正視聽」。但我個人

認為，聯儲局仍會以通脹數據為利率調整的依歸，如果在沒有通脹下去加息，金融市場必定有負

面影響。而近來美國通脹尚算溫和，聯儲局大可以此作為落台階來押後才加息，亦可暗地裏回應

特朗普的訴求。相反，若聯儲局的會後聲明決意放「鷹」的話，再加上中美貿易戰的隱憂，那麼

金融市場或會出現劇烈震盪，這一點絕不容忽視。



＊英或加息鎊望１﹒３３＊



到星期四，英倫銀行行長卡尼在一定程度上或會宣布調高利率，來適度遏抑國內的通脹。除

此之外，亦可讓英鎊匯價有所回升，以免英鎊匯價進一步下跌，令惡性通脹重現。早前卡尼和一

些高官曾經表示需要收緊貨幣政策，說即使目前經濟增長疲弱，但亦會出現通脹過高的情況。另

一方面要注意，如果英鎊匯價是邊升邊等著議息結果的話，那麼就算真的加息，到時英鎊或會有

所獲利回吐，這方面大家要留意。在英倫銀行議息前，有加息概念支持下，英鎊兌美元短線應可

回升至１﹒３３００水平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

